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राजनीतिक विवादों के बीच आज WB में 'द बंगाल फाइल्स' होगी रिलीज, सौरव दास ने जताई खुशी, बोले- अब पूरी हुई अधूरी कमी

'द बंगाल फाइल्स' ( Poster )

हैदराबाद: लंबे समय से विवाद, राजनीतिक बहस और रिलीज में आई रुकावटों के बाद निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' अब पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी. फिल्म के प्रदर्शन को लेकर पहले से ही काफी चर्चा रही है, लेकिन फिल्म के एक्टर सौरव दास के लिए यह पल बेहद खास और भावुक करने वाला है. फिल्म में 'गोपाल पाठा' का किरदार निभाने वाले सौरव दास ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि अब जाकर उन्हें अपने ही राज्य के दर्शकों को अपना अभिनय दिखाने का मौका मिलेगा. फिल्म पिछले साल देशभर में रिलीज हुई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में इसे नहीं दिखाया गया था. अब कोलकाता में फिल्म के प्रदर्शन और पूरे बंगाल में इसे अधिक सिनेमाघरों तक पहुंचाने की तैयारी के बीच सौरव ने कहा कि उनकी एक 'अधूरी कमी' अब पूरी हो रही है. सौरव दास ने कहा, 'आखिरकार, यह फिल्म मेरे राज्य में रिलीज हो रही है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है. पूरी टीम लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रही थी दूसरे राज्यों के लोगों ने मेरा काम देखा, लेकिन मेरे शहर के लोग इसे नहीं देख पाए थे. वह अधूरापन बना हुआ था.'