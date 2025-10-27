ETV Bharat / entertainment

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

थामा ने बॉक्स ऑफिस पर एक दीवाने की दीवानियत को कमाई में बहुत पीछे छोड़ दिया है.

Thamma vs Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 6
थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 (Posters)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 27, 2025 at 11:00 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: थामा और एक दीवाने की दीवानियत में बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर हो रही है. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा बटोर रही है. थामा और एक दीवाने की दीवानियत अपना 6 दिनों का पहला वीकेंड पूरा कर चुकी है. थामा 100 करोड़ रुपये तो एक दीवाने की दीवानियत की कमाई भारत में 50 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है. थामा में आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना और एक दीवाने की दीवानियत की में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की दमदार जोड़ी देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं थामा और एक दीवाने की दीवानियत ने छठे दिन कितने करोड़ की कमाई की है और दोनों का कुल कलेक्शन कितना हो गया है.

एक दीवाने की दीवानियत डे 5 कलेक्शन

प्योर लव स्टोरी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने 10.10 करोड़ रुपये से खाता खोलकर बॉक्स ऑफिस हिला दिया था. एक दीवाने की दीवानियत का थामा जैसे बड़े बैनर की फिल्म के आगे पैसा कमाना बहुत बड़ा अचीवमेंट हैं. बता दें, एक दीवाने की दीवानियत ने दूसरे दिन 8.88 करोड़ रुपये कमा थे और फिल्म ने दो दिनों में 18.98 करोड़ रुपये कमाए थे. इसी के साथ एक दीवाने की दीवानियत से हर्षवर्धन राणे ने अपनी लव-स्टोरी फिल्म सनम तेरी कसम के लाइफटाइम कलेक्शन (16 करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. एक दीवाने की दीवानियत की तीसरे दिन की कमाई की बात करें तो, सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने 6 करोड़ रुपये है और फिल्म ने चौथे दिन 5.5 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 6.25 करोड़ रुपये और छठे दिन 6.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसी के साथ एक दीवाने की दीवानियत की फिल्म का कलेक्शन 41.25 करोड़ रुयपे हो गया है.

थामा डे 6 कलेक्शन

दूसरी तरफ मडोक हॉरर यूनिवर्स की फिल्म थामा ने तीन दिनों में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. थामा ने 24 करोड़ रुपये से खाता खोला था और दूसरे 22.50 फीसदी की गिरावट के साथ 18.6 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. शुरुआत में फिल्म की कमाई में फिर गिरावट आई थी और वीकेंड पर फिल्म की कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला था. थामा की कमाई में चौथे दिन भी गिरी थी और फिल्म ने 9.55 करोड़ रुपये कमाए छे. फिल्म की कमाई में चौथे दिन 26.54 फीसदी की गिरावट आई. अब फिल्म ने शनिवार यानी पांचवें दिन 13.1 करोड़ रुपये और छठे दिन 13 करोड़ रुपये कमाए हैं. भारत में थामा का कुल कलेक्शन 91.70 करोड़ रुपये हो गया है. अब फिल्म 100 करोड़ रुपये के करीब करीब पहुंच रही है.

वीकेंड पर हुआ बंपर कलेक्शन

एक दीवाने की दीवानियत और थामा दिवाली के मौके पर मंगलवार को रिलीज हुई थी और फिल्म का पहला वीकेंड शानदार रहा. दोनों ही फिल्में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंपर कलेक्शन किया.

