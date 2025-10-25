ETV Bharat / entertainment

थामा बनाम EDKD: चौथे दिन थमी 'थामा' की कमाई, 'एक दिवाने...' बढ़ रही 50 करोड़ की ओर, जानें डे 4 कलेक्शन

थामा बनाम EDKD: चौथे दिन थमी 'थामा' की कमाई ( POSTERS )

हैदराबाद: बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा और हर्षवर्धन राणे-सोनमा बाजवा स्टारर एक दीवाने की दीवानियत अपनी रिलीज के चार दिन पूरे कर चुकी हैं. दर्शकों में दोनों ही फिल्मों का शानदार क्रेज देखने को मिल रहा है, लेकिन हर्षवर्धन राणे और सोनम बावजा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत पॉपुलैरिटी में आगे बढ़ गई है. फिल्म ने दर्शकों को अपना दीवाना बना रखा है. दोनों ही फिल्में आज 25 अक्टूबर को अपने पहले शनिवार में एंटर कर चुकी है और यकीनन दोनों ही फिल्में बंपर कलेक्शन करने जा रही हैं. इससे पहले जानेंगे फिल्मों ने चौथे दिन कितना कलेक्शन किया और किसका पलड़ा भारी रहा एक दीवाने की दीवानियत डे 4 कलेक्शन प्योर लव स्टोरी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने 10.10 करोड़ रुपये से खाता खोल कर बता दिया था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबी चलने वाली है. एक दीवाने की दीवानियत का थामा जैसे बड़े बैनर की फिल्म के आगे पैसा कमाना बहुत बड़ा अचीवमेंट हैं. बता दें, एक दीवाने की दीवानियत ने दूसरे दिन 8.88 करोड़ रुपये कमा थे और फिल्म ने दो दिनों में 18.98 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ एक दीवाने की दीवानियत से हर्षवर्धन राणे ने अपनी लव-स्टोरी फिल्म सनम तेरी कसम के लाइफटाइम कलेक्शन (16 करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.