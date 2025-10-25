ETV Bharat / entertainment

थामा बनाम EDKD: चौथे दिन थमी 'थामा' की कमाई, 'एक दिवाने...' बढ़ रही 50 करोड़ की ओर, जानें डे 4 कलेक्शन

थामा और एक दीवाने की दीवानियत दोनों ही फिल्मों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है.

thamma vs ek deewane ki deewaniyat box office collection day 4
थामा बनाम EDKD: चौथे दिन थमी 'थामा' की कमाई (POSTERS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 25, 2025 at 12:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा और हर्षवर्धन राणे-सोनमा बाजवा स्टारर एक दीवाने की दीवानियत अपनी रिलीज के चार दिन पूरे कर चुकी हैं. दर्शकों में दोनों ही फिल्मों का शानदार क्रेज देखने को मिल रहा है, लेकिन हर्षवर्धन राणे और सोनम बावजा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत पॉपुलैरिटी में आगे बढ़ गई है. फिल्म ने दर्शकों को अपना दीवाना बना रखा है. दोनों ही फिल्में आज 25 अक्टूबर को अपने पहले शनिवार में एंटर कर चुकी है और यकीनन दोनों ही फिल्में बंपर कलेक्शन करने जा रही हैं. इससे पहले जानेंगे फिल्मों ने चौथे दिन कितना कलेक्शन किया और किसका पलड़ा भारी रहा

एक दीवाने की दीवानियत डे 4 कलेक्शन

प्योर लव स्टोरी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने 10.10 करोड़ रुपये से खाता खोल कर बता दिया था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबी चलने वाली है. एक दीवाने की दीवानियत का थामा जैसे बड़े बैनर की फिल्म के आगे पैसा कमाना बहुत बड़ा अचीवमेंट हैं. बता दें, एक दीवाने की दीवानियत ने दूसरे दिन 8.88 करोड़ रुपये कमा थे और फिल्म ने दो दिनों में 18.98 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ एक दीवाने की दीवानियत से हर्षवर्धन राणे ने अपनी लव-स्टोरी फिल्म सनम तेरी कसम के लाइफटाइम कलेक्शन (16 करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

एक दीवाने की दीवानियत की तीसरे दिन की कमाई की बात करें तो, सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने 6 करोड़ रुपये है और फिल्म ने चौथे दिन 5.5 करोजड रुपये का कलेक्शन किया है. इसी के साथ एक दीवाने की दीवानियत की फिल्म का कलेक्शन 28.25 करोड़ रुयपे हो गया है.

थामा डे 4 कलेक्शन

दूसरी तरफ मडोक हॉरर यूनिवर्स की फिल्म थामा ने तीन दिनों में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. हालांकि फिल्म की कमाई में एक बार फिर गिरावट दर्ज हो रही है. थामा ने 24 करोड़ रुपये से खाता खोला था और दूसरे 22.50 फीसदी की गिरावट के साथ 18.6 करोड़ रुपये का बिजनेस किया थात अब फिल्म की कमाई में फिर गिरावट आई और फिल्म ने 12.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. थामा की कमाई में चौथे दिन भी गिरी है और फिल्म ने 9.55 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म की कमाई में चौथे दिन 26.54 फीसदी की गिरावट आई. भारत में थामा का कुल कलेक्शन 65.15 करोड़ रुपये हो गया है.

वीकेंड पर होगा बंपर कलेक्शन

एक दीवाने की दीवानियत और थामा दिवाली के मौके पर मंगलवार को रिलीज हुई थी और अब फिल्म का पहला वीकेंड आ गया है. दोनों ही फिल्में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंपर कलेक्शन कर सकती हैं. कहना गलत नहीं होगा कि वीकेंड का सबसे ज्यादा फायदा एक दीवाने की दीवानियत को मिलने जा रहा है और हो सकता है कि फिल्म पहले वीकेंड की कमाई से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर ले.

ये भी पढ़ें:

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस: आयुष्मान खुराना की फिल्म ने लगाई हाफ सेंचुरी, 'एक दीवाने...' का जादू बरकरार

TAGGED:

थामा बॉक्स ऑफिस
THAMMA BOX OFFICE COLLECTION DAY 4
EK DEEWANE KI DEEWANIYAT
EK DEEWANE KI DEEWANIYAT BOX OFFICE
BOX OFFICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.