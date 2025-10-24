ETV Bharat / entertainment

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस: आयुष्मान खुराना की फिल्म ने लगाई हाफ सेंचुरी, 'एक दीवाने...' का जादू बरकरार

हॉरर लव-स्टोरी फिल्म थामा भी दर्शकों जमकर मनोरंजन कर रही हैं. चलिए जानते हैं कमाई की रेस में दोनों फिल्मों का आखिर क्या हाल है?

Thamma vs Ek deewane ki deewaniyat box office collection day 3
थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस (POSTERS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 24, 2025 at 11:29 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त थामा और एक दीवाने की दीवानियत में जमकर टक्कर हो रही है. दोनों ही फिल्में का क्रेज दर्शकों के बीच ज्यादा देखा जा रहा है, लेकिन हर्षवर्धन राणे और सोनम बावजा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने दर्शकों को फिर दीवाना बना दिया है. इससे पहले यह जादू एक्टर की फिल्म सनम तेरी कसम में देखने को मिला था. वहीं, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर हॉरर लव-स्टोरी फिल्म थामा भी दर्शकों जमकर मनोरंजन कर रही हैं. चलिए जानते हैं कमाई की रेस में दोनों फिल्मों का आखिर क्या हाल है?

एक दीवाने की दीवानियत डे 3 कलेक्शन

एक दीवाने की दीवानियत ने 10.10 करोड़ रुपये से खाता खोल कर बता दिया था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबी चलने वाली है. एक दीवाने की दीवानियत का थामा जैसे बड़े बैनर की फिल्म के आगे पैसा कमाना बहुत बड़ा अचीवमेंट हैं. वहीं, इन दोनों फिल्मों के चक्कर में साउथ एक्टर ऋषभ शेट्टी की 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार चुकी फिल्म कांतारा चैप्टर 1 छिप चुकी है. बता दें, एक दीवाने की दीवानियत ने दूसरे दिन 8.88 करोड़ रुपये कमा थे और फिल्म ने दो दिनों में 18.98 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इसी के साथ एक दीवाने की दीवानियत से हर्षवर्धन राणे ने अपनी लव-स्टोरी फिल्म सनम तेरी कसम के लाइफटाइम कलेक्शन (16 करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

एक दीवाने की दीवानियत की तीसरे दिन की कमाई की बात करें तो, सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने 6 करोड़ रुपये कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ एक दीवाने की दीवानियत की फिल्म का कलेक्शन 22.75 करोड़ रुयपे हो गया है.

थामा डे 3 कलेक्शन

दूसरी तरफ मडोक हॉरर यूनिवर्स की फिल्म थामा ने तीन दिनों में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. हालांकि फिल्म की कमाई में एक बार फिर गिरावट आई है. थामा ने 24 करोड़ रुपये से खाता खोला था और दूसरे 22.50 फीसदी की गिरावट के साथ 18.6 करोड़ रुपये का बिजनेस किया थात अब फिल्म की कमाई में फिर गिरावट आई और फिल्म ने 12.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. भारत में थामा का कुल कलेक्शन 55.10 करोड़ रुपये हो गया है.

वीकेंड पर होगा बंपर कलेक्शन

एक दीवाने की दीवानियत और थामा दिवाली के मौके पर मंगलवार को रिलीज हुई थी और अब फिल्म का पहला वीकेंड आ गया है. दोनों ही फिल्में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंपर कलेक्शन कर सकती हैं. कहना गलत नहीं होगा कि वीकेंड का सबसे ज्यादा फायदा एक दीवाने की दीवानियत को मिलने जा रहा है और हो सकता है कि फिल्म पहले वीकेंड की कमाई से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर ले.

