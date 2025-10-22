ETV Bharat / entertainment

थामा Vs एक दीवाने की दीवानियत: पहले ही दिन टूटा 'सैयारा' का रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर छाई दोनों फिल्में

हैदराबाद: दीवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को दो लव स्टोरी फिल्में थामा और एक दीवाने की दीवानियत रिलीज हुई. हालांकि एक दीवाने की दीवानियत एक प्योर लव स्टोरी फिल्म है, तो वहीं थामा एक हॉरर लव स्टोरी फिल्म है. दोनों ही फिल्मों का क्रेज बराबर है. थामा में दर्शकों के आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच भूतिया रोमांस देखने को मिल रहा है तो वहीं एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की प्यार की अलग कहानी नजर आ रही है. दोनों ही फिल्में ओपनिंग कलेक्शन में अपनी उम्मीद से ज्यादा कमा चुकी हैं. चलिए देखते हैं कौनसी फिल्म में ओपनिंग डे पर कमाई के झंडे गाड़े हैं.

एक दीवाने की दीवानियत डे 1 कलेक्शन

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की लवस्टोरी फिल्म दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रही है. सैकनिल्क के अनुसार, एक दीवाने की दीवानियत ने पहले ही दिन 8.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. एक दीवाने की दीवानियत ने मौजूदा साल में री-रिलीज हुई हर्षवर्धन राणे की क्लासिक लव स्टोरी फिल्म सनम तेरी कसम ने ओपनिंग डे पर 1.3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. एक दीवाने की दीवानियत को मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है, इससे पहले उन्होंने मनमर्जियां बनाई थी और अब मस्ती 4 लेकर आने वाले हैं.

थामा का ओपनिंग कलेक्शन

आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'थामा' का जादू दर्शकों पर चल गया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म थामा ने पहले ही दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 24.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसी के साथ फिल्म ने मौजुदा साल में रिलीज हुई सबसे कमाऊ लव स्टोरी फिल्म सैयारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. हालांकि थामा अपने ही घराने मडोक फिल्म्स की सुपरहिट फिल्म स्त्री 2 (2024) की ओपनिंग (51.8 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई. हालांकि साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म स्त्री की ओपनिंग (6.82 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया है.

साल 2025 की बिगेस्ट ओपनिंग फिल्में (सैकनिल्क)

कूली- 77 करोड़ रुपये