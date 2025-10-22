थामा Vs एक दीवाने की दीवानियत: पहले ही दिन टूटा 'सैयारा' का रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर छाई दोनों फिल्में

ETV Bharat / entertainment

हैदराबाद: दीवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को दो लव स्टोरी फिल्में थामा और एक दीवाने की दीवानियत रिलीज हुई. हालांकि एक दीवाने की दीवानियत एक प्योर लव स्टोरी फिल्म है, तो वहीं थामा एक हॉरर लव स्टोरी फिल्म है. दोनों ही फिल्मों का क्रेज बराबर है. थामा में दर्शकों के आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच भूतिया रोमांस देखने को मिल रहा है तो वहीं एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की प्यार की अलग कहानी नजर आ रही है. दोनों ही फिल्में ओपनिंग कलेक्शन में अपनी उम्मीद से ज्यादा कमा चुकी हैं. चलिए देखते हैं कौनसी फिल्म में ओपनिंग डे पर कमाई के झंडे गाड़े हैं.

एक दीवाने की दीवानियत डे 1 कलेक्शन

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की लवस्टोरी फिल्म दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रही है. सैकनिल्क के अनुसार, एक दीवाने की दीवानियत ने पहले ही दिन 8.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. एक दीवाने की दीवानियत ने मौजूदा साल में री-रिलीज हुई हर्षवर्धन राणे की क्लासिक लव स्टोरी फिल्म सनम तेरी कसम ने ओपनिंग डे पर 1.3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. एक दीवाने की दीवानियत को मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है, इससे पहले उन्होंने मनमर्जियां बनाई थी और अब मस्ती 4 लेकर आने वाले हैं.

थामा का ओपनिंग कलेक्शन

आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'थामा' का जादू दर्शकों पर चल गया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म थामा ने पहले ही दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 24.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसी के साथ फिल्म ने मौजुदा साल में रिलीज हुई सबसे कमाऊ लव स्टोरी फिल्म सैयारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. हालांकि थामा अपने ही घराने मडोक फिल्म्स की सुपरहिट फिल्म स्त्री 2 (2024) की ओपनिंग (51.8 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई. हालांकि साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म स्त्री की ओपनिंग (6.82 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया है.

  • साल 2025 की बिगेस्ट ओपनिंग फिल्में (सैकनिल्क)

कूली- 77 करोड़ रुपये

कांतारा चैप्टर 1- 61.85 करोड़ रुपये

गेम चेंजर - 51 करोड़ रुपये

हरि हर वीरा मल्लू- 44.2 करोड़ रुपये ( 31.5 करोड़ रुपये और प्रीमियर से 12.7 करोड़ रुपये)

छावा- 31 करोड़ रुपये

गुड बैड अगली- 29.25 करोड़ रुपये

सिकंदर- 26 करोड़ रुपये

थामा- 24.25 करोड़ रुपये

हाउसफुल- 24 करोड़ रुपये

संक्रातिकी वस्तुनम- 23 करोड़ रुपये

सैयारा- 21.5 करोड़ रुपये

एल-पुराण- 21 करोड़

रेड 2- 19.25 करोड़ रुपये

कांतारा: चैप्टर 1 का क्या हाल?

थामा और एक दीवाने की दीवानियत जैसी प्योर हिंदी फिल्मों के आगे ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 पर खास फर्क नहीं पड़ा है. जबकि फिल्म ने इन दिनों फिल्मों की रिलीज के बीच बीते दिन से ज्यादा कमाई की है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 19वें दिन11.65 करोड़ रुपये तो 20वें दिन 12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. हां, हिंदी पट्टी में फिल्म की कमाई पर असर पड़ा है. 19वें दिन कांतारा चैप्टर 1 ने 6 करोड़ रुपये कमाए थे और वहीं इन दोनों फिल्मों की रिलीज वाले दिन हिंदी कलेक्शन घटकर आधा हो गया. फिल्म ने 20वें दिन हिंदी में 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

