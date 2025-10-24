ETV Bharat / entertainment

'थामा' के म्यूजिक कंपोजर सचिन संघवी गिरफ्तार, 20 साल की लड़की से यौन उत्पीड़न का आरोप

म्यूजिक कंपोजर सचिन संघवी को बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है.

Thamma Music composer Sachin Sanghavi arrested
'थामा' के म्यूजिक कंपोजर सचिन संघवी गिरफ्तार, (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 24, 2025 at 4:34 PM IST

हैदराबाद: थामा, स्त्री 2, भेड़िया और मुंज्या जैसी भूतिया कॉमेडी फिल्मों को म्यूजिक कंपोजर और सचिन सांघवी को लेकर चौंकाने वाला मामल सामने आया है. कंपोजर को एक महिला संग यौन उत्पीड़न के चलते गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि सचिन ने एक महिला को संगीत में मौका देने और शादी करने का वादा किया था. सचिन को बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, महिला की उम्र 20 साल है. पीड़िता ने दावा किया कि वह फरवरी 2024 में सचिन के संपर्क में आई थी. महिला के मुताबिक, उसने कंपोजर से इंस्टाग्राम पर संपर्क किया था और इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था. पुलिस के मुताबिक, संघवी ने भी बातचीत के दौरान महिला को म्यूजिक एल्बम में गाने का वादा किया था. संघवी ने महिला को अपने स्टूडियो बुलाया और जहां उन्होंने उसके सामने कथिततौर पर शादी का प्रस्ताव रखा था और उसका कई बार यौन उत्पीड़न किया था. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उनके साथ यह व्यवहार लगातार और जानबूझकर किया गया था.

कंपोजर को गिरफ्तार कर पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुट गई है. पुलिस संघवी से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें, सचिन-जिगर की जोड़ी का म्यूजिक हालिया रिलीज फिल्म थामा में भी सुना जा रहा है. इससे पहले इस जोड़ी ने परम सुंदरी, मालिक, नादानियां, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, स्त्री 2, मर्डर मुबारक, तेरी बातों में ऐसा उल्झा जिया, फर्रे, जरा हटके जरा बचके, भेड़िया. दसवी, चंढीगड़ करे आशिकी, शिद्दत, भूत पुलिस, स्ट्रीट डांसर 3डी, बाला, स्त्री, गोल्ड, भूमि, हसीना पार्कर, राब्ता, हिंदी मीडियम, ए फ्लाइंग जट, हीरो, एबीसीडी 2 जैसी फिल्मों में म्यूजिक दिया है.

