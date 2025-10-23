ETV Bharat / entertainment

थामा बॉक्स ऑफिस: 'एक दीवाने की दीवानियत' के आगे थमी आयुष्मान खुराना की फिल्म की कमाई, ये है डे 2 कलेक्शन

थामा अपनी दो दिन की कमाई से 50 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है.

Thamma Box Office Collection Day 2
थामा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 23, 2025 at 10:47 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर हॉरर-कॉमेडी लव स्टोरी फिल्म थामा ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी फिल्म थामा ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग ली थी. फिल्म ने पहले ही दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस तकरीबन 25 करोड़ रुपये कमाए थे. दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म थामा को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन दूसरे दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई है. फिल्म थामा अपनी दो दिन की कमाई से 50 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है. चलिए जानते हैं फिल्म ने दूसरे दिन कितने करोड़ रुपये की कमाई की है.

थामा का डे 2 कलेक्शन

आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तिकड़ी की फिल्म थामा ने पहले दिन 24.25 करोड़ रुपये से खाता खोला था और दूसरे दिन फिल्म की कमाई में 24.58 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और फिल्म ने दूसरे दिन महज 18.1 करोड़ रुपये ही कमाए. फिल्म थामा की दूसरी दून हिंदी पट्टी में ऑक्यूपेंसी 25.97 फीसदी दर्ज हुई. इसमें मॉर्निंग शो में 10.21 फीसदी, दोपहर के शो में 29.47 फीसदी, इवनिंग शो में 31.96 फीसदी और नाइट शो में 32.25 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज किया गया है. बता दें, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने दूसरे दिन 7 करोड़ रुपये कमाए हैं.

थामा ने तोड़ा ये रिकॉर्ड

थामा की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रेट ने साल 2025 में रिलीज हुई सभी लव स्टोरी और रोमांटिक फिल्मों फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. थामा को मॉर्निंग शो में 10.21 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट मिला, जबकि सिकंदर को 8.38 फीसदी, रेड 2 को 7.13 फीसदी रेट मिला है. इसी के साथ थामा ने हालिया रिलीज फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी पीछे छोड़ दिया है.

थामा Vs एक दीवाने की दीवानियत: पहले ही दिन टूटा 'सैयारा' का रिकॉर्ड, हॉरर लव स्टोरी फिल्म बनी 2025 की चौथी बिगेस्ट ओपनर

THAMMA BOX OFFICE COLLECTION
EK DEEWANE KI DEEWANIYAT
THAMMA BOX OFFICE
थामा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
THAMMA BOX OFFICE COLLECTION DAY 2

