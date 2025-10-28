ETV Bharat / entertainment

थामा बनाम EDKD: 100 करोड़ से इतने कदम दूर आयुष्मान-रश्मिका की फिल्म, हर्षवर्धन की मूवी भी नहीं कमाई में पीछे

हैदराबाद: थामा और एक दीवाने की दीवानियत में बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने हैं. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पैसा बटोरने में लगी है. थामा और एक दीवाने की दीवानियत अपनी रिलीज का एक हफ्ता पूरा कर चुकी है. थामा 100 करोड़ रुपये के बहुत करीब आ चुकी है तो एक दीवाने की दीवानियत की कमाई भारत में 50 करोड़ रुपये होने वाली है. थामा में आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना और एक दीवाने की दीवानियत की में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की दमदार जोड़ी देखने को मिल रही है. दर्शकों को दोनों ही जोड़ियां खूब इंप्रेस कर रही है. आइए जानते हैं थामा और एक दीवाने की दीवानियत ने छठे दिन कितने करोड़ की कमाई की है और दोनों का कुल कलेक्शन कितना हो गया है.

एक दीवाने की दीवानियत डे 5 कलेक्शन

प्योर लव स्टोरी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने 10.10 करोड़ रुपये से खाता खोलकर बॉक्स ऑफिस हिला डाला था. एक दीवाने की दीवानियत का थामा जैसे बड़े बैनर की फिल्म के आगे पैसा कमाना बहुत बड़ा अचीवमेंट हैं. बता दें, एक दीवाने की दीवानियत ने दूसरे दिन 8.88 करोड़ रुपये कमाए थे और फिल्म ने दो दिनों में 18.98 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. एक दीवाने की दीवानियत की तीसरे दिन की कमाई की बात करें तो, सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने 6 करोड़ रुपये है और फिल्म ने चौथे दिन 5.5 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 6.25 करोड़ रुपये और छठे दिन 6.75 करोड़ रुपये और सातवें दिन 3.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसी के साथ एक दीवाने की दीवानियत की फिल्म का कलेक्शन 44.91 करोड़ रुयपे हो गया है. वहीं, मडौक फिल्म्स के मुताबिक, फिल्म ने 6 दिनों में 48.34 करोड़ रुपये कमा लिए है. इस हिसाब से फिल्म सातवें दिन की कमाई से 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.