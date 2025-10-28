ETV Bharat / entertainment

थामा बनाम EDKD: 100 करोड़ से इतने कदम दूर आयुष्मान-रश्मिका की फिल्म, हर्षवर्धन की मूवी भी नहीं कमाई में पीछे

थामा बॉक्स ऑफिस पर एक दीवाने की दीवानियत को कमाई में पीछे छोड़ती जा रही है.

Thamma and Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 7
थामा ने बॉक्स ऑफिस पर एक दीवाने की दीवानियत को कमाई में बहुत पीछे छोड़ दिया है. (POSTERs)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 28, 2025 at 10:46 AM IST

हैदराबाद: थामा और एक दीवाने की दीवानियत में बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने हैं. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पैसा बटोरने में लगी है. थामा और एक दीवाने की दीवानियत अपनी रिलीज का एक हफ्ता पूरा कर चुकी है. थामा 100 करोड़ रुपये के बहुत करीब आ चुकी है तो एक दीवाने की दीवानियत की कमाई भारत में 50 करोड़ रुपये होने वाली है. थामा में आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना और एक दीवाने की दीवानियत की में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की दमदार जोड़ी देखने को मिल रही है. दर्शकों को दोनों ही जोड़ियां खूब इंप्रेस कर रही है. आइए जानते हैं थामा और एक दीवाने की दीवानियत ने छठे दिन कितने करोड़ की कमाई की है और दोनों का कुल कलेक्शन कितना हो गया है.

एक दीवाने की दीवानियत डे 5 कलेक्शन

प्योर लव स्टोरी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने 10.10 करोड़ रुपये से खाता खोलकर बॉक्स ऑफिस हिला डाला था. एक दीवाने की दीवानियत का थामा जैसे बड़े बैनर की फिल्म के आगे पैसा कमाना बहुत बड़ा अचीवमेंट हैं. बता दें, एक दीवाने की दीवानियत ने दूसरे दिन 8.88 करोड़ रुपये कमाए थे और फिल्म ने दो दिनों में 18.98 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. एक दीवाने की दीवानियत की तीसरे दिन की कमाई की बात करें तो, सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने 6 करोड़ रुपये है और फिल्म ने चौथे दिन 5.5 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 6.25 करोड़ रुपये और छठे दिन 6.75 करोड़ रुपये और सातवें दिन 3.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसी के साथ एक दीवाने की दीवानियत की फिल्म का कलेक्शन 44.91 करोड़ रुयपे हो गया है. वहीं, मडौक फिल्म्स के मुताबिक, फिल्म ने 6 दिनों में 48.34 करोड़ रुपये कमा लिए है. इस हिसाब से फिल्म सातवें दिन की कमाई से 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

थामा डे 6 कलेक्शन

दूसरी तरफ मडोक हॉरर यूनिवर्स की फिल्म थामा सात दिनों की कमाई में 100 करोड़ रुपये के बहुत करीब आ गई है. फिल्म ने सोमवार को 4.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. थामा ने 25 करोड़ रुपये से खाता खोला था और दूसरे 22.50 फीसदी की गिरावट के साथ 18.6 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. शुरुआत में फिल्म की कमाई में फिर गिरावट आई थी और वीकेंड पर फिल्म की कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला था. थामा की कमाई में चौथे दिन भी गिरी थी और फिल्म ने 9.55 करोड़ रुपये कमाए छे. फिल्म की कमाई में चौथे दिन 26.54 फीसदी की गिरावट आई. अब फिल्म ने शनिवार यानी पांचवें दिन 13.1 करोड़ रुपये और छठे दिन 13 करोड़ रुपये कमाए हैं.

वीकेंड पर हुआ बंपर कलेक्शन

एक दीवाने की दीवानियत और थामा दिवाली के मौके पर मंगलवार को रिलीज हुई थी और फिल्म का पहला वीकेंड शानदार रहा. दोनों ही फिल्में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंपर कलेक्शन किया.

