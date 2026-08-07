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नहीं होगा तमिलनाडु के CM-एक्टर विजय का तलाक, पत्नी संगीता ने वापस ली अर्जी, लगाए थे कई आरोप

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री-एक्टर सी. जोसेफ विजय की पत्नी संगीता ने चेन्नई के चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट से अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है.

Joseph Vijay
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री-एक्टर सी. जोसेफ विजय और उनकी पत्नी संगीता (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री-एक्टर सी. जोसेफ विजय की पत्नी संगीता ने तमिलनाडु की चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में दायर तलाक की अर्जी वापस ले ली है. अर्जी वापस लेने के बाद अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया. संगीता ने फरवरी में तलाक के लिए अर्जी दी थी. अपनी अर्जी में उन्होंने आरोप लगाया कि विजय का एक महिला एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर है, जिसके बारे में उन्हें 2021 में पता चला.

पीटीआई के अनुसार, विजय की पत्नी संगीता ने शुक्रवार, 7 अगस्त को चेंगलपट्टू के एक फैमिली कोर्ट में दायर अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली. जब तलाक की अर्जी पर सुनवाई हुई, तो संगीता के वकील ने अर्जी वापस लेने की याचिका दायर की. संगीता वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुईं और उन्होंने पुष्टि की कि वह इसे आगे नहीं बढ़ना चाहतीं. वह चाहती हैं कि उनकी अर्जी वापस लेने की याचिका को मंजूरी दी जाए.

कोर्ट ने उनकी बात रिकॉर्ड कर ली और प्रतिवादी के वकील ने कोई आपत्ति नहीं जताई. कोर्ट ने संगीता की याचिका को मंजूरी देते हुए मामले का निपटारा कर दिया. कोर्ट ने उन्हें भविष्य में जरूरत पड़ने पर दोबारा याचिका दायर करने की छूट भी दी.

पीटीआई के मुताबिक, पिछले साल फैमिली कोर्ट में दायर अपनी तलाक की याचिका में, संगीता ने अपने पति पर एक एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल रिलेशनशिप का आरोप लगाया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें लगातार मानसिक क्रूरता, उपेक्षा और परित्याग का शिकार बनाया गया. उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर वह एक्ट्रेस को दूसरे प्रतिवादी के तौर पर मामले में शामिल करेंगी. स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत तलाक के लिए दायर अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि शादी पूरी तरह से टूट चुकी है.

याचिका के अनुसार, 2021 से प्रतिवादी (विजय) याचिकाकर्ता के साथ बुरा बर्ताव किया है और उन्हें 'कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन' (घर में रहते हुए भी अलग-थलग रहने पर मजबूर करना) का शिकार बनाया है, जिससे उन्हें वैवाहिक घर में ही अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीलंकाई तमिल उद्योगपति की बेटी और यूके में रहने वाली संगीता सोरनालिंगम, विजय की बहुत बड़ी फैन थीं. विजय की हिट फिल्म 'पूवे उनाकगा' (1996) से प्रभावित होकर, वह चेन्नई गईं ताकि एक्टर से मिल सकें और फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई दे सकें.

संगीता की सादगी से प्रभावित होकर, विजय ने उन्हें अपने परिवार से मिलने के लिए बुलाया. उनके माता-पिता-डायरेक्टर एस.ए. चंद्रशेखर और सिंगर शोभा चंद्रशेखर को वह बहुत पसंद आईं और बाद में उन्होंने लंदन में उनके परिवार से शादी का औपचारिक प्रस्ताव रखा.

संगीता और विजय की शादी सबसे पहले 10 जुलाई 1998 को यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर हुई थी. याचिका के अनुसार, इसके बाद 25 अगस्त 1999 को चेन्नई में पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी हुई थी.

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