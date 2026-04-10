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थलपति विजय की 'जन नायकन' लीक: निर्माताओं ने जारी किया लीगल स्टेटमेंट, सेलेब्स का भी फूटा पायरेसी पर गुस्सा

जन नायकन के लीक होने से फिल्म इंडस्ट्री में आक्रोश है. अभिनेता और निर्देशक पायरेसी की निंदा कर रहे हैं.

Thalapathy Vijay Jana Nayagan Leak
थलपति विजय की 'जन नायकन' लीक (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 10, 2026 at 2:36 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' के फुटेज के कथित तौर पर लीक होने से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में आक्रोश है, जिसके चलते अभिनेताओं, निर्देशकों और निर्माताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. ऑनलाइन क्लिप के प्रसार को लेकर बढ़ती चिंता के बीच, फिल्म के मेकर्स ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए लीक हुई क्लिप को साझा करने या डाउनलोड करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी चेतावनी जारी की है.

Thalapathy Vijay Jana Nayagan Leak
थलपति विजय की 'जन नायकन' लीक (Jana Nayagan Makers Issue Legal Warning (Photo: X))

विवाद तब शुरू हुआ जब विजय के परिचय और एक गाने के सीन वाला पांच मिनट का एक वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया. इसके तुरंत बाद, कई पोस्ट में दावा किया गया कि और भी फुटेज, और यहां तक ​​कि पूरी फिल्म भी, पायरेसी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो चुकी है. इस घटनाक्रम ने प्रशंसकों और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को चौंका दिया, खासकर इसलिए क्योंकि फिल्म को अभी तक प्रमाणन प्राप्त नहीं हुआ है और आधिकारिक रिलीज का इंतजार है.

बढ़ती चिंता के बीच, केवीएन प्रोडक्शंस के कानूनी सलाहकार ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया. बयान में कहा गया, "मेरे क्लाइंट को सटीक जानकारी मिली है कि फिल्म 'जन नायकन' के कुछ सीन को अवैध रूप से एक्सेस किया गया है, डाउनलोड किया गया है, कॉपी किया गया है और प्रसारित किया गया है'. नोटिस में आगे चेतावनी दी गई है कि 'इन लीक हुए सीन को डाउनलोड करना, फॉरवर्ड करना, शेयर करना, अपलोड करना, रीपोस्ट करना, स्टोर करना या प्रसारित करना... गंभीर आपराधिक अपराध और कॉपीराइट उल्लंघन है और इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति आपराधिक कार्रवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा'.

फिल्म निर्माताओं ने यह भी पुष्टि की है कि लीक में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है. फिल्म जगत की कई हस्तियों ने भी फिल्म टीम का समर्थन किया है. अभिनेता शांतनु भाग्यराज ने भावुक अपील करते हुए दर्शकों से लीक हुए फुटेज को साझा न करने का आग्रह किया. उन्होंने लिखा, 'किसी का सपना ऑनलाइन बर्बाद हो रहा है. कृपया उनकी मेहनत को एक फॉरवर्ड किए गए क्लिप में न बदलें. फिल्म को स्क्रीन पर सांस लेने दें, आपके फोन पर मरने न दें.

अभिनेता सिबी सत्यराज ने भी इस घटना पर निराशा व्यक्त करते हुए लिखा, "#Jananayagan से फुटेज लीक होने की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और परेशान हूं! जिसने भी यह किया है, उसे फिल्म बनाने में लगने वाले पैसे, मेहनत और परिश्रम को समझना चाहिए. सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो न देखें और न ही उन्हें फैलाएं.

निर्देशक गौरव नारायणन ने लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की. उन्होंने लिखा, "सिनेमा कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके. हजारों लोगों की रोजी-रोटी इस पर निर्भर करती है, जिसने भी लिंक लीक किए और फैलाने की कोशिश की, उसे सजा मिलनी चाहिए.

निर्माता धनंजयन ने इस घटना की निंदा करते हुए कई पोस्ट साझा किए. एक ट्वीट में उन्होंने कहा, "#JanaNayagan के कई सीन, जिनमें परिचय दृश्य, क्लाइमेक्स दृश्य आदि शामिल हैं, ऑनलाइन लीक होते देखकर मैं स्तब्ध हूं. अब कई लोग ट्वीट कर रहे हैं कि पूरी फिल्म लीक हो गई है, जो बेहद दुखद है'.

उन्होंने तत्काल कानूनी कार्रवाई की अपील करते हुए कहा, "@KvnProductions को तुरंत अदालत में जाकर ऐसे सभी लिंक हटवाने चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।"

निर्देशक अरविंद श्रीनिवासन ने इस लीक को अस्वीकार्य और फिल्म निर्माण प्रक्रिया के लिए हानिकारक बताया. उन्होंने लिखा, "#जननायकन एडिट के संदर्भ वाले वॉटरमार्क फुटेज का लीक होना बेहद चिंताजनक और अस्वीकार्य है. फिल्म निर्माण के हर चरण में बहुत मेहनत, विश्वास और रचनात्मक प्रयास लगते हैं, और ऐसे कृत्य पूरी प्रक्रिया की अखंडता को ठेस पहुंचाते हैं'. उन्होंने दर्शकों से किसी भी लीक हुई सामग्री की रिपोर्ट करने और नैतिक प्रथाओं का समर्थन करने का भी आग्रह किया.

फिल्म जगत के जानकारों का यह भी कहना है कि यह लीक ऐसे समय में सामने आई है, जब प्रोजेक्ट काफी संवेदनशील है. एच. विनोद द्वारा निर्देशित इस फिल्म को सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान समीक्षा समिति के पास भेजे जाने के बाद पहले ही देरी का सामना करना पड़ा है. रिलीज की तारीख अभी भी अनिश्चित है, ऐसे में इस लीक ने निर्माताओं के लिए अनिश्चितता की एक और परत जोड़ दी है. 'जन नायकन' में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, मामिता बैजू, प्रकाश राज और गौतम वासुदेव मेनन सहित कई जाने-माने कलाकार हैं. विजय की राजनीति में आने से पहले उनकी आखिरी फिल्म मानी जा रही इस प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें हैं.

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