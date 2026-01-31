ETV Bharat / entertainment

जन नायकन सेंसर विवाद पर बोले थलपति विजय- राजनीति में आने से पहले ही मैं जानता था कि मुसीबतें आएंगी

एक समाचार चैनल से बातचीत में, विजय ने फिल्मों से दूर होने, जन नायकन की रिलीज में देरी और अपनी पार्टी, तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करने की अपनी प्लानिंग के बारे में बात की.

हैदराबाद: अभिनेता थलपति विजय की फिल्म 'जना नायकन' प्रमाणन संबंधी मुद्दों के कारण अधर में लटकी हुई है. फिल्म में हो रही देरी के चलते अभिनेता ने स्पष्ट कर दिया है कि अब उनका पूरा ध्यान राजनीति पर है.

एच. विनोद द्वारा निर्देशित, जन नायकन विजय की राजनीति में एंट्री से पहले उनकी आखिरी फिल्म मानी जा रही थी. फिल्म को 9 जनवरी को पोंगल के अवसर पर रिलीज किया जाना था, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने कुछ सीन पर धार्मिक संवेदनशीलता का हवाला देते हुए आपत्ति जताई और इसकी रिलीज पर रोक लगा दी. इसके चलते मामला मद्रास उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा.

विजय ने कहा कि वे ऐसी चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार थे. खासकर राजनीति में आने की घोषणा के बाद. हालांकि, उन्होंने निर्माता के लिए चिंता व्यक्त की, जिन्हें लगता है कि देरी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. न्यूज चैनल के प्रतिनिधि, जिन्होंने विजय से एक घंटे से अधिक समय तक बात की, ने बताया कि अभिनेता शांत, एकाग्र और अपने फैसलों को लेकर क्लियर थे.

अभिनेता ने यह भी बताया कि राजनीति में उनका कदम अचानक नहीं था. वे कोविड महामारी के बाद से ही इसकी योजना बना रहे थे. अपने आदर्शों के बारे में बात करते हुए, विजय ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का नाम लिया, जिन्हें वे अपना आदर्श मानते हैं और उनकी बोलने की कला की प्रशंसा करते हैं. उन्होंने तमिलनाडु के पूर्व नेताओं एमजीआर, जयललिता और करुणानिधि को भी अपने प्रेरणास्रोत बताया.

फिल्म की रिलीज को लेकर अनिश्चितता के बावजूद, जना नायकन लगातार लोगों का ध्यान खींच रही है. फिल्म के ट्रेलर में विजय को एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपराध और शक्तिशाली ताकतों के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाया गया है, जबकि बॉबी देओल खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे. विजय के फैंस को अब फिल्म की रिलीज डेट के ऐलान का इंतजार है.