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आर.बी. चौधरी के निधन से टूटे थलपति विजय, तमिलनाडु चुनाव जीतने के बाद दोस्त को दी अंतिम विदाई, जीवा को बंधाया ढांढस

थलपति विजय/आर.बी. चौधरी ( IANS )

हैदराबाद: थलपति विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में इतिहास रच दिया है. उन्होंने विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करके, थलपति विजय ने हर किसी को अपनी ओर ध्यान देने पर मजबूर कर दिया है. हालांकि, जहां एक ओर इस जीत का जश्न मनाया जा रहा हैं, वहीं अचानक थलपति विजय पर एक दुखद विपत्ति आ पड़ी है; उनके बेहद करीबी एक व्यक्ति का निधन हो गया है. वो कोई और नहीं बल्कि तमिल प्रोड्यूसर आर.बी. चौधरी हैं. 5 मई को आर. बी. चौधरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. निधन के बाद तमिल सिनेमा के सितारे और फैंस भावुक हो गए. इस प्रोड्यूसर ने कई सितारों, विशेष रूप से विजय के करियर को संवारने में अहम भूमिका निभाई थी. जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, फिल्म जगत के कई लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए चेन्नई स्थित उनके आवास पर पहुंचे. विजय भी स्वयं वहां पहुंचे और आर. बी. चौधरी को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की. आवास का माहौल शोक और भावुक पलों से भरा हुआ था.