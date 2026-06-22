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बर्थडे: अमीर राजनेताओं की लिस्ट में नाम, CM बनने की पहले ही हुई भविष्यवाणी, सिनेमा छोड़ अब राजनीति में राज कर रहा ये सुपरस्टार

बर्थडे: अमीर नेताओं की लिस्ट में नाम, खुद ही कर ली थी CM बनने की भविष्यवाणी, हिट फिल्मों की लंबी लाइन, अब

Thalapathy Vijay Birthday
साउथ सुपरस्टार बर्थडे (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 5:15 PM IST

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हैदराबाद: साउथ सिनेमा के कई एक्टर्स हैं, जिन्होंने सिनेमा के साथ-साथ राजनीति में भी हाथ आजमाया और सफल हुए. राजनीति में सफल होने वाले साउथ सिनेमा के कई स्टार्स हैं, जिसमें एक नाम उस सुपरस्टार का भी है, जिसने रातों-रात तमिलनाडु की सत्ता हिला डाली और आज वह स्टार सिनेमा छोड़ पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव है और राज्य की कमान संभाल रहा है. इस सुपरस्टार ने एक्टिंग की दुनिया में 3 दशक से भी ज्यादा समय तक काम किया और हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी. बतौर चाइल्ड स्टार इस सुपरस्टार ने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा और हिट करियर को छोड़कर आज राजनीति के एक बहुत बड़े पड़ाव पर है. यह एक्टर नेटवर्थ के हिसाब से अमीर नेताओं की लिस्ट में आता है. इस एक्टर के बर्थडे के मौके पर जानेंगे इसके बारे में बहुत कुछ.

कौन हैं ये सुपरस्टार?

दरअसल, यहां बात हो रही है चंद्रशेकरन जोसेफ विजय की, जिनका सिनेमाई नाम थलापति विजय है. जी हां, विजय आज 22 जून को अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर एक्टर को मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति से बधाई संदेश मिल रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सुबह ही उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दीं. विजय फिलहाल तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं. साल 2026 में हुआ विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कघझम को भारी मतो से जीत मिली. विजय ने साल 2024 में अपनी पार्टी का नीव रख थी और तब से जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया था. उनके परोपकारी कार्य और शानदार सिनेमाई इमेज की वजह से जनता ने अपना 'जन नायकन' चुना. अब विजय पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव हैं. उनकी आखिरी फिल्म जन नायकन है, जो रिलीज डेट का इंतजार कर रही है.

थलापति का फिल्मी करियर

विजय ने साल 1984 में ही बतौर चाइल्ड स्टार फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था. उन्होंने साल 1984 में आई पीएस वीरप्पा निर्देशित फिल्म वेत्री में काम किया था. इसके बाद उन्होंने बतौर चाइल्ड स्टार छह फिल्मों में काम किया. साल 1992 में आई फिल्म नीलाया थिरपू से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया. यह फिल्म उनके माता-पिता ने मिलकर बनाई थी.

स्टार CM की हिट फिल्में

विजय ने शुरुआती दौर से हिट फिल्में देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वह पैन इंडिया स्टार बन गए. उनकी कई फिल्मों के हिंदी रीमेक भी बने हैं, जिसमें उनकी फिल्म 'थेरी' हिंदी रीमेक बेबी जॉन बीते साल ही रिलीज हुआ है. विजय की बीते कुछ सालों की हिट फिल्मों पर नजर मारे तो इसमें GOAT, लियो, वारिषु, मास्टर, सरकार, मर्सल और भैरव शामिल हैं.

पहले ही की CM बनने की भविष्यवाणी

बता दें, साल 2024 में रिलीज हुई विजय की फिल्म GOAT में उनकी कार का नंबर TN 07 CM 2026 था. फिल्म का निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया था. पहले यह फिल्म थेरी के डायरेक्टर एटली करने वाले थे. बता दें, विजय ने 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' (GOAT) में सीएम की नंबर वाली गाड़ी चलाई थी. इस फिल्म के एक सीन में विजय जिस कार को चलाते नजर आते हैं, उसकी नंबर प्लेट 'TN07 CM 2026' (तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर 2026) लिखा हुआ था. वहीं साल 2026 के विधानसभा चुनाव में जीत मिली और वह आज राज्य के भावी मुख्यमंत्री हैं.

नेटवर्थ में भी टॉप

हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय ऊन राजनेताओं की लिस्ट में शामिल हैं, जो नेटवर्थ के मालमे में लिस्ट में टॉप में आते हैं, जबकि विजय ने अपनी इनकम का आधे से ज्यादा हिस्सा फिल्में करके कमाया हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो विजय की नेटवर्थ 625 से 650 करोड़ रुपये के बीच है.

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