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बर्थडे: अमीर राजनेताओं की लिस्ट में नाम, CM बनने की पहले ही हुई भविष्यवाणी, सिनेमा छोड़ अब राजनीति में राज कर रहा ये सुपरस्टार

साउथ सुपरस्टार बर्थडे ( POSTER )

हैदराबाद: साउथ सिनेमा के कई एक्टर्स हैं, जिन्होंने सिनेमा के साथ-साथ राजनीति में भी हाथ आजमाया और सफल हुए. राजनीति में सफल होने वाले साउथ सिनेमा के कई स्टार्स हैं, जिसमें एक नाम उस सुपरस्टार का भी है, जिसने रातों-रात तमिलनाडु की सत्ता हिला डाली और आज वह स्टार सिनेमा छोड़ पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव है और राज्य की कमान संभाल रहा है. इस सुपरस्टार ने एक्टिंग की दुनिया में 3 दशक से भी ज्यादा समय तक काम किया और हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी. बतौर चाइल्ड स्टार इस सुपरस्टार ने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा और हिट करियर को छोड़कर आज राजनीति के एक बहुत बड़े पड़ाव पर है. यह एक्टर नेटवर्थ के हिसाब से अमीर नेताओं की लिस्ट में आता है. इस एक्टर के बर्थडे के मौके पर जानेंगे इसके बारे में बहुत कुछ. कौन हैं ये सुपरस्टार? दरअसल, यहां बात हो रही है चंद्रशेकरन जोसेफ विजय की, जिनका सिनेमाई नाम थलापति विजय है. जी हां, विजय आज 22 जून को अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर एक्टर को मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति से बधाई संदेश मिल रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सुबह ही उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दीं. विजय फिलहाल तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं. साल 2026 में हुआ विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कघझम को भारी मतो से जीत मिली. विजय ने साल 2024 में अपनी पार्टी का नीव रख थी और तब से जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया था. उनके परोपकारी कार्य और शानदार सिनेमाई इमेज की वजह से जनता ने अपना 'जन नायकन' चुना. अब विजय पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव हैं. उनकी आखिरी फिल्म जन नायकन है, जो रिलीज डेट का इंतजार कर रही है. थलापति का फिल्मी करियर