'थलाइवर 173': रजनीकांत-कमल हासन की फिल्म से पीछे हटे निर्देशक सुंदर सी., बताई ये वजह
'थलाइवर 173' से निर्देशक सुंदर सी ने अपना नाम वापस ले लिया है. इस फिल्म में रजनीकांत-कमल हासन एक साथ काम कर रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2025 at 8:06 PM IST
हैदराबाद: निर्देशक सुंदर सी ने आगामी प्रोजेक्ट 'थलाइवर 173' से अपने हटने का एलान किया है. इस फिल्म में रजनीकांत मुख्य भूमिका में हैं और कमल हासन द्वारा निर्मित है. निर्देशक ने इस प्रोजेक्ट से अपने हटने का कारण अप्रत्याशित और परिस्थितियों को बताया. उनके इस निर्णय के तुरंत बाद, फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा व्यक्त की है.
कुछ दिन पहले ही मेकर्स ने पुष्टि की थी कि कमल हासन और सुंदर सी. की फिल्म में रजनीकांत अभिनय करते नजर आएंगें. वहीं, गुरुवार को निर्देशक ने खुलासा किया कि वे इस प्रोजेक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं.
सुंदर सी ने बताया कि अप्रत्याशित और अनिवार्य परिस्थितियों के कारण उन्हें इस प्रोजेक्ट से हटने का फैसला करना पड़ा. यह एक ऐसा सहयोग था जो उन्हें 1997 की ब्लॉकबस्टर अरुणाचलम के बाद से रजनीकांत के साथ फिर से जोड़ता.
एक सुंदर सी ने अपने बयान में लिखा, 'भारी मन से मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण समाचार साझा कर रहा हूं. अप्रत्याशित और कुछ जरूरी परिस्थितियों के कारण मैंने इस प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट 'थलाइवर 173' से पीछे हटने का कठिन निर्णय लिया है.'
Huge Breaking! #SundarC steps back from directing #Thalaivar173! 👇 pic.twitter.com/WnCPSBZVBJ— Sreedhar Pillai (@sri50) November 13, 2025
निर्देशक ने आगे कहा, 'यह फिल्म, जिसमें दिग्गज सुपरस्टार थिरु रजनीकांत मुख्य भूमिका में हैं और जिसका निर्माण मशहूर उलघनयगन थिरु करेंगे. कमल हासन मेरे लिए सचमुच एक सपने के सच होने जैसा था. जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें अपने लिए तय किए गए रास्ते पर चलना चाहिए, भले ही वह हमारे सपनों से अलग ही क्यों न हो.'
निर्देशक ने कहा, 'इन दोनों महान हस्तियों के साथ उनका जुड़ाव बहुत पुराना है, मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूं. पिछले कुछ दिनों में हमने जो खास पल साझा किए हैं, उन्हें मैं हमेशा संजोकर रखूंगा. उन्होंने मुझे अमूल्य सबक सिखाए हैं, और मैं आगे बढ़ते हुए उनकी प्रेरणा और ज्ञान का लाभ उठाता रहूंगा.'
सुंदर सी ने आगे कहा कि हालांकि वह इससे दूर हो रहे हैं, फिर भी वह तमिल सिनेमा के दोनों दिग्गजों से मार्गदर्शन लेते रहेंगे. अपने फैंस को संबोधित करने से पहले उन्होंने तमिल सिनेमा के सुपरस्टार्स से कहा, 'इस महान प्रोजेक्ट के लिए मुझे चुनने के लिए मैं उन दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं.'
निर्देशक ने अपने फैंस से कहा, 'अगर इस खबर ने उन लोगों को निराश किया है जो इस प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो कृपया मेरी क्षमायाचना स्वीकार करें. मैं आपकी भरपाई करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं और वादा करता हूं कि आपके लिए ऐसा मनोरंजन लाता रहूंगा जो आपका उत्साह बनाए रखे. आपके अटूट समर्थन और समझ के लिए धन्यवाद. यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और मैं आप सभी के साथ और भी यादें बनाने के लिए उत्सुक हूं.'