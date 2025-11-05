ETV Bharat / entertainment

'थलाइवर 173': डायरेक्टर सुंदर सी. की फिल्म के लिए एक साथ आए रजनीकांत-कमल हासन, इस दिन फिल्म होगी रिलीज

रजनीकांत-कमल हासन ( IANS )

हैदराबाद: तमिल सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर बड़े पर धमाल मचाने आ रही है. फिल्म मेकर ने आज, कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर इस जोड़ी का आधिकारिक एलान किया है. यह जोड़ी कोई और नहीं बल्कि कमल हासन, रजनीकांत की है. जी हां, कमल हासन और रजनीकांत फिल्म 'थलाइवर 173' के लिए हाथ मिलाया है. इस फिल्म का निर्देशन सुंदर सी कर रहे हैं. बुधवार को कमल हसन और मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आधिकारिक एलान किया कि सुपरस्टार रजनीकांत आगामी फिल्म 'थलाइवर 173' में अभिनय करेंगे. बुधवार को कमल हासन और रजनीकांत की एक तस्वीर के साथ इसकी आधिकारिक एलान किया गया. यह फिल्म 2027 में पोंगल के मौके पर रिलीज होगी. अपने प्रोडक्शन हाउस राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान को एक्स हैंडल पर साझा करते हुए कमल हासन ने एक तमिल कविता लिखी, जिसका अनुवाद इस प्रकार है, 'हवा की तरह, बारिश की तरह, नदी की तरह, हम बहेंगे, चलो बारिश करें, आनंद लें, जीएं. सुपरस्टार रजनीकांत सुंदर सी की निर्देशित और राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल की निर्मित फिल्म में अभिनय करेंगे.'