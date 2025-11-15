ETV Bharat / entertainment

'हम प्यार में पड़ गया तो दिल्ली फूंक दूंगा', 'तेरे इश्क में' ट्रेलर के ये 7 डायलॉग काफी हैं फिल्म देखने के लिए

हैदराबाद: साउथ एक्टर धनुष और कृति सेनन स्टारर म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म 'तेरे इश्क में' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. 'तेरे इश्क में' को फिल्म तनु वेड्स मनु के डायरेक्टर आनंद एल राय ने बनाया है. इससे पहले वह धनुष के साथ फिल्म रांझणा बना चुके हैं, जो हिट साबित हुई थी. अब आनंद एल राय और धनुष की डायरेक्टर-एक्टर की जोड़ी फिल्म 'तेरे इश्क में' से धमाल करने के लिए तैयार हैं. 'तेरे इश्क में' के टीजर ने दर्शकों के पहले ही रोंगटे खड़े कर दिए थे और अब 'तेरे इश्क में' का ट्रेलर दर्शकों की फिल्म देखने के लिए बेताबी बड़ा रहा है.

कैसा है फिल्म का ट्रेलर

'तेरे इश्क में' की कहानी एक जुनूनी प्यार की है, जिसमें शंकर (धनुष) बहुत कुछ हारकर भी जीतता नजर आता है. 'तेरे इश्क में' के ट्रेलर की शुरुआत ही धांसू है, जो शरीर में तरंगे दौड़ाने का काम करती है. धनुष पहले ही सीन में इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर के रोल में दिखते हैं और कृति आंखों में दर्द और पछतावा लिए नजर आती हैं. इसके बाद कृति धनुष के रोल को डिफाइन करती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जिसमें शंकर का प्यार के प्रति पागलपन नजर आता है. ट्रेलर के सीन और डायलॉग दोनों जबरदस्त हैं, जो फिल्म के प्रति बेताबी बढ़ाने का काम करते हैं.

'तेरे इश्क में' के ट्रेलर के 5 दमदार डायलॉग

अभी भी आक्रामक, अभी भी गुस्सैल, तुम्हें अपनी इस इमेज से प्यार है ना? (कृति सेनन)