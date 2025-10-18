ETV Bharat / entertainment

'तेरे इश्क में' का टाइटल सॉन्ग रिलीज, धनुष की दिखी जुनूनियत, दिल चीर देगी अरिजीत सिंह की आवाज

यह गीत दर्शकों को ‘तेरे इश्क़ में’ की भावनाओं से भरी, भव्य और रहमान की जादुई धुनों में डूबी दुनिया में ले जाता है.

Tere Ishk Mein Title Song
'तेरे इश्क में' का टाइटल सॉन्ग रिलीज (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 18, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: लंबे इंतजार के बाद धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में का टाइटल ट्रैक आज 18 अक्टूबर को जारी हो गया है. टीज़र से शुरू हुआ जो रोमांच था, अब वह एक शानदार संगीतमय अनुभव में बदल गया है. यह गीत दर्शकों को ‘तेरे इश्क़ में’ की भावनाओं से भरी, भव्य और रहमान की जादुई धुनों में डूबी दुनिया में ले जाता है.

धनुष और कृति सेनन पर फिल्माया गया यह गाना, ए. आर. रहमान की रूह तक उतर जाने वाली कंपोज़िशन, अरिजीत सिंह की पहचान बन चुकी आवाज़ और इरशाद कामिल की खूबसूरत शायरी को एक साथ जोड़ता है.

एक ऐसा मेल जो फिर सुनने वालों के दिलों पर राज करेगा. दमदार सिनेमैटोग्राफी और दोनों कलाकारों की प्रभावशाली मौजूदगी इस वीडियो को और भी भावनात्मक बना देती है, जो प्यार, खोने और तड़प की गहराई से भरी कहानी की झलक दिखाता है.

यह तो बस शुरुआत है. इस ट्रैक ने फिल्म का सुर सेट कर दिया है, और पूरा एल्बम आनंद एल राय, ए. आर. रहमान और इरशाद कामिल की इस प्रतिष्ठित तिकड़ी का एक और यादगार अध्याय बनने जा रहा है, एक ऐसा संगीत संसार, जो खुलने को तैयार है.

गुलशन कुमार, टी‑सीरीज़ और कलर येल्लो प्रस्तुत करते हैं ‘तेरे इश्क़ में’. फिल्म के निर्माता हैं आनंद एल राय, हिमांशु शर्मा, निर्माता भूषण कुमार और कृष्ण कुमार। निर्देशन आनंद एल राय का है, जबकि कहानी हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने लिखी है.

ए. आर. रहमान के संगीत और इरशाद कामिल के बोलों से सजी, धनुष और कृति सेनन अभिनीत यह फिल्म 28 नवंबर 2025 को हिंदी और तमिल भाषाओं में विश्वभर में रिलीज़ होगी.

