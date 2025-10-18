ETV Bharat / entertainment

'तेरे इश्क में' का टाइटल सॉन्ग रिलीज, धनुष की दिखी जुनूनियत, दिल चीर देगी अरिजीत सिंह की आवाज

'तेरे इश्क में' का टाइटल सॉन्ग रिलीज ( POSTER )

हैदराबाद: लंबे इंतजार के बाद धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में का टाइटल ट्रैक आज 18 अक्टूबर को जारी हो गया है. टीज़र से शुरू हुआ जो रोमांच था, अब वह एक शानदार संगीतमय अनुभव में बदल गया है. यह गीत दर्शकों को ‘तेरे इश्क़ में’ की भावनाओं से भरी, भव्य और रहमान की जादुई धुनों में डूबी दुनिया में ले जाता है. धनुष और कृति सेनन पर फिल्माया गया यह गाना, ए. आर. रहमान की रूह तक उतर जाने वाली कंपोज़िशन, अरिजीत सिंह की पहचान बन चुकी आवाज़ और इरशाद कामिल की खूबसूरत शायरी को एक साथ जोड़ता है. एक ऐसा मेल जो फिर सुनने वालों के दिलों पर राज करेगा. दमदार सिनेमैटोग्राफी और दोनों कलाकारों की प्रभावशाली मौजूदगी इस वीडियो को और भी भावनात्मक बना देती है, जो प्यार, खोने और तड़प की गहराई से भरी कहानी की झलक दिखाता है.