'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस: धनुष-कृति की फिल्म ने लगाई सेंचुरी, 'धुरंधर' के क्रेज के बीच 7 दिनों में हुआ इतना कलेक्शन

आज रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.

Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 7
'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 5, 2025 at 12:22 PM IST

हैदराबाद: धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में अपनी रिलीज का एक हफ्ता पूरा कर चुकी है. फिल्म बीती 28 नवंबर को रिलीज हुई थी और उम्मीद से बड़ी ओपनिंग ली थी. इस फिल्म की कहानी बहुत पेचीदा और एक तरफा प्यार की है, जो दर्शकों को ज्यादा इंप्रेस कर रही है. भारत में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी फिल्म ने 7वें दिन कितना कलेक्शन किया है और रणवीर सिंह की धुरंधर रिलीज होने से फिल्म की कमाई पर कितना असर पड़ा है, आइए जानते हैं.

100 करोड़ी क्लब में एंटर हुई फिल्म

सैकनिल्क की मानें तो फिल्म तेरे इश्क ने पहले दिन 16 करोड़ रुपये का घरेलू कलेक्शन किया था. तेरे इश्क में के लिए पहले दिन थिएटर में ऑल ओवर 25.77 ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ था. वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 19 करोड़ रुपये और चौथे दिन 8.75 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 10.25 करोड़ रुपये, छठे दिन 6.85 करोड़ रुपये और सातवें दिन 5.85 करोड़ रुपये की कमाई की है. सातवें दिन फिल्म की कमाई में 14 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है, जिससे पता चलता है कि धुरंधर की एडवांस बुकिंग ने फिल्म के दर्शक कम कर दिए हैं. फिल्म तेरे इश्क में का भारत में कुल कलेक्शन 83.7 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, मेकर्स ने फिल्म की ऑफिशियल कमाई जारी की है और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर 118.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

धुरंधर हुई रिलीज

आज रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन स्टारर फिल्म धुरंधर रिलीज हो चुकी है और फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म अपने पहले दिन 20 करोड़ रुपये का कारोबार कर सकती है.

फिल्म की कहानी

फिल्म की एक तरफा प्रेम कहानी में धनुष 'शंकर' और कृति सेनन 'मुक्ति' के रोल में हैं. शंकर और मुक्ति का रिश्ता इतना पेचीदा है कि यह दोनों चाहकर भी एक नहीं हो पाते हैं. जब मुक्ति किसी और से शादी करने का फैसला करती है, तो शंकर की दुनिया में भूचाल आ जाता है, जिसके चलते वह दिल्ली फूंक देता है. फिल्म की कहानी का क्लाइमैक्स रोंगटे खडे़ कर देने वाला है.

