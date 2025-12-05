ETV Bharat / entertainment

'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस: धनुष-कृति की फिल्म ने लगाई सेंचुरी, 'धुरंधर' के क्रेज के बीच 7 दिनों में हुआ इतना कलेक्शन

हैदराबाद: धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में अपनी रिलीज का एक हफ्ता पूरा कर चुकी है. फिल्म बीती 28 नवंबर को रिलीज हुई थी और उम्मीद से बड़ी ओपनिंग ली थी. इस फिल्म की कहानी बहुत पेचीदा और एक तरफा प्यार की है, जो दर्शकों को ज्यादा इंप्रेस कर रही है. भारत में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी फिल्म ने 7वें दिन कितना कलेक्शन किया है और रणवीर सिंह की धुरंधर रिलीज होने से फिल्म की कमाई पर कितना असर पड़ा है, आइए जानते हैं.

100 करोड़ी क्लब में एंटर हुई फिल्म

सैकनिल्क की मानें तो फिल्म तेरे इश्क ने पहले दिन 16 करोड़ रुपये का घरेलू कलेक्शन किया था. तेरे इश्क में के लिए पहले दिन थिएटर में ऑल ओवर 25.77 ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ था. वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 19 करोड़ रुपये और चौथे दिन 8.75 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 10.25 करोड़ रुपये, छठे दिन 6.85 करोड़ रुपये और सातवें दिन 5.85 करोड़ रुपये की कमाई की है. सातवें दिन फिल्म की कमाई में 14 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है, जिससे पता चलता है कि धुरंधर की एडवांस बुकिंग ने फिल्म के दर्शक कम कर दिए हैं. फिल्म तेरे इश्क में का भारत में कुल कलेक्शन 83.7 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, मेकर्स ने फिल्म की ऑफिशियल कमाई जारी की है और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर 118.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.