'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस डे 5: मंगलवार को हुआ सब कुशल-मंगल, धनुष-कृति की फिल्म ने फिर पकड़ी कमाई की रफ्तार

पहले मंगलवार फिल्म तेरे इश्क में की कमाई में उछाल आया है. फिल्म का कलेक्शन अब 100 करोड़ की ओर बढ़ रहा है.

TERE ISHK MEIN BOX OFFICE Collection DAY 5
'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस डे 5 (Poster)
Published : December 3, 2025 at 10:23 AM IST

हैदराबाद: धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में अपने मंडे टेस्ट में ढीली साबित हुई थी और अब पहले मंगलवार को फिल्म के लिए सब कुशल मंगल हुआ है. बीती 28 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म ने ओपनिंग डे पर फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया था. फिल्म की कमाई दिन ब दिन बढ़ती रही. आनंद एल रॉय के निर्देशन में बनी फिल्म ने पहले दिन उम्मीद से ज्यादा कमाई की थी. अब फिल्म अपनी रिलीज के 5 दिन पर पूरे कर चुकी है और अपने दूसरे वीकेंड की ओर बढ़ रही है. मंगलवार की कमाई से अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म इस रविवार तक 100 करोड़ रुपये कमा सकती है.

तेरे इश्क में डे 5 कलेक्शन

धनुष और कृति सेनन स्टारर रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म तेरे इश्क में की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत रही. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म तेरे इश्क ने पहले दिन 16 करोड़ रुपये का घरेलू कलेक्शन किया था. तेरे इश्क में के लिए पहले दिन थिएटर में ऑल ओवर 25.77 ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ था. वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 19 करोड़ रुपये और चौथे दिन फिल्म की कमाई का समीकरण बदल, फिल्म की कमाई में गिरावट आई और फिल्म ने अपने पहले सोमवार को महज 8.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. अब पांचवें दिन फिल्म की कमाई में उछाल आया है और फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10.25 करोड़ रुपये कमाए हैं. भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 71 करोड़ रुपये हो चुका है.

सोमवार को फिल्म का हिंदी में कुल ऑक्यूपेंसी रेट 24.93 फीसदी रहा. इसमें मॉर्निंग शो में 11.84 फीसदी, दोपहर के शो में 21.84 फीसदी, इवनिंग शो में 25.97 फीसदी और नाइट शो में 40.08 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज किया गया है.

फिल्म की कहानी
फिल्म की प्रेम कहानी में धनुष 'शंकर' और कृति सेनन 'मुक्ति' का किरदार निभा रही हैं. शंकर और मुक्ति का रिश्ता खामियों से भरा, लेयर्ड और दुखद है. जब मुक्ति किसी और से शादी करने का फैसला करती है, तो उनका प्यार दिल टूटने की ओर बढ़ता है, जिससे शंकर गुस्से और जुनून में डूब जाता है. प्रेम, हानि, दिल टूटना, विश्वासघात और प्रतिशोध जैसे सबजेक्ट कहानी का आधार हैं, जो जुनून और टॉक्सिक से भरी हुई है.

