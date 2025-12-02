'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस: चौथे दिन बदला कमाई का समीकरण, जानें मंडे टेस्ट में फिल्म पास हुई या फेल?
धनुष- कृति सेनन की फिल्म ने अपने चार दिन पूरे कर लिए हैं और आइए जानते हैं मंडे टेस्ट में फिल्म का क्या रिजल्ट रहा.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 2, 2025 at 10:43 AM IST
हैदराबाद: धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में बीती 28 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई. ओपनिंग डे पर फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया. और फिल्म की कमाई दिन ब दिन बढ़ती रही. आनंद एल रॉय के निर्देशन में बनी फिल्म ने पहले दिन उम्मीद से ज्यादा कमाई की थी. दर्शकों को फिल्म में धनुष और कृति की जोड़ी भा रही है, क्योंकि फिल्म की कहानी एक जुनूनी आशिक की है, जो दर्शकों को सच्चे प्यार की ताकत दिख रही है. तेरे इश्क में अब अपने मंडे टेस्ट से गुजर चुकी है और जानेंगे कि फिल्म अपने मंडे टेस्ट में पास हुई या नहीं.
तेरे इश्क में डे 4 कलेक्शन
धनुष और कृति सेनन स्टारर रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म तेरे इश्क में की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत रही. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म तेरे इश्क ने पहले दिन 16 करोड़ रुपये का घरेलू कलेक्शन किया था. तेरे इश्क में के लिए पहले दिन थिएटर में ऑल ओवर 25.77 ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ था. वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 19 करोड़ रुपये और चौथे दिन फिल्म की कमाई का समीकरण बिल्कुल बदल गया, क्योंकि फिल्म की कमाई में गिरावट आई और फिल्म ने अपने पहले सोमवार को महज 8.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया. भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 60.25 करोड़ रुपये हो चुका है.
सोमवार को फिल्म का हिंदी में कुल ऑक्यूपेंसी रेट 16.28 फीसदी रहा. इसमें मॉर्निंग शो में 9.61 फीसदी, दोपहर के शो में 16.56 फीसदी, इवनिंग शो में 17.34 फीसदी और नाइट शो में 21.61 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज किया गया है.
फिल्म की प्रेम कहानी में धनुष 'शंकर' और कृति सेनन 'मुक्ति' का किरदार निभा रही हैं. शंकर और मुक्ति का रिश्ता खामियों से भरा, लेयर्ड और दुखद है. जब मुक्ति किसी और से शादी करने का फैसला करती है, तो उनका प्यार दिल टूटने की ओर बढ़ता है, जिससे शंकर गुस्से और जुनून में डूब जाता है. प्रेम, हानि, दिल टूटना, विश्वासघात और प्रतिशोध जैसे सबजेक्ट कहानी का आधार हैं, जो जुनून और टॉक्सिक से भरी हुई है.
ये भी पढ़ें:
'हम प्यार में पड़ गया तो दिल्ली फूंक दूंगा', 'तेरे इश्क में' ट्रेलर के ये 7 डायलॉग काफी हैं फिल्म देखने के लिए