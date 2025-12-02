ETV Bharat / entertainment

'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस: चौथे दिन बदला कमाई का समीकरण, जानें मंडे टेस्ट में फिल्म पास हुई या फेल?

हैदराबाद: धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में बीती 28 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई. ओपनिंग डे पर फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया. और फिल्म की कमाई दिन ब दिन बढ़ती रही. आनंद एल रॉय के निर्देशन में बनी फिल्म ने पहले दिन उम्मीद से ज्यादा कमाई की थी. दर्शकों को फिल्म में धनुष और कृति की जोड़ी भा रही है, क्योंकि फिल्म की कहानी एक जुनूनी आशिक की है, जो दर्शकों को सच्चे प्यार की ताकत दिख रही है. तेरे इश्क में अब अपने मंडे टेस्ट से गुजर चुकी है और जानेंगे कि फिल्म अपने मंडे टेस्ट में पास हुई या नहीं.

तेरे इश्क में डे 4 कलेक्शन

धनुष और कृति सेनन स्टारर रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म तेरे इश्क में की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत रही. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म तेरे इश्क ने पहले दिन 16 करोड़ रुपये का घरेलू कलेक्शन किया था. तेरे इश्क में के लिए पहले दिन थिएटर में ऑल ओवर 25.77 ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ था. वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 19 करोड़ रुपये और चौथे दिन फिल्म की कमाई का समीकरण बिल्कुल बदल गया, क्योंकि फिल्म की कमाई में गिरावट आई और फिल्म ने अपने पहले सोमवार को महज 8.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया. भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 60.25 करोड़ रुपये हो चुका है.