Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 2: बॉक्स ऑफिस पर चला 'शंकर' का वन साइड लव का जादू, दूसरे दिन हुई दमदार कमाई

बॉक्स ऑफिस पर 'तेरे इश्क में' का जादू छा गया है. पहले दिन की अपेक्षा फिल्म ने दूसरे दिन दमदार कमाई की है.

Tere Ishk Mein
'तेरे इश्क में' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 30, 2025 at 10:36 AM IST

3 Min Read
मुंबई: इंटेंस लव स्टोरीज एक बार फिर थिएटर्स में सेंटर स्टेज पर आ रही हैं, और तेरे इश्क में को मिला रिस्पॉन्स इसका सबूत है. रोमांटिक जॉनर में आई सुस्ती के बाद, इस फिल्म ने दर्शकों को बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में वापस ला खड़ी कर दी है. फिल्म ने जहां पहले दिन डबल डिजिट में कमाई करने में सफल रही, वही दूसरे दिन इसने उछाल मारी और पहले दिन की अपेक्षा ज्यादा कमाई की.

आनंद एल. राय के डायरेक्शन में बनी यह दिल को छू लेने वाली म्यूजिकल लव स्टोरी कल (28 नवंबर) सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे फैंस और क्रिटिक्स दोनों से पॉजिटिव रिव्यू मिले. रांझणा जैसी ही 'तेरे इश्क में' ने दर्शकों को इम्प्रेस किया है.

बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग के बाद, फिल्म ओपनिंग वीकेंड में खूब चर्चा में है, और इसने विजय राज और फातिमा सना शेख की गुस्ताख इश्क को भी पीछे छोड़ दिया, जो मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​का प्रोड्यूसर के तौर पर पहला प्रोजेक्ट था, जो कल ही थिएटर में रिलीज हुई थी.

'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
धनुष की मैड लवर बॉय कैरेक्टर 'शंकर' और कृति सेनन की 'मुक्ति' के रूप में, तेरे इश्क में ने सभी उम्मीदों को पार कर लिया और थिएटर में अपनी यात्रा को शानदार तरीके से शुरू किया है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने डबल-डिजिट में ओपनिंग की और पहले दिन 16 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें से 15.25 करोड़ हिंदी बेल्ट से आए.

बता दें कि धनुष-कृति सेननन स्टारर यह फिल्म हिंदी और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी. फिल्म के को-प्रोड्यूसर टी-सीरीज के पोस्ट के मुताबिक, तेरे इश्क में ने पहले दिन 15.05 करोड़ (हिंदी नेट) कमाए. दूसरे दिन की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, धनुष-कृति स्टारर फिल्म ने शनि वार को 17 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह 'तेरे इश्क में' ने दो दिनों में कुल 33 करोड़ रुपये कमाए हैं.

'तेरे इश्क में' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस
आनंद एल. राय के डायरेक्टेड फिल्म 'तेरे इश्क में' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है. सैकनिल्क के मुताबिक, तेरे इश्क में ने दुनियाभर में 42 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. उम्मीद है कि यह रविवार को 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी.

'तेरे इश्क में' ने नई फिल्मों को छोड़ी पीछे
इसकी रफ्तार धीमी होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है, और उम्मीद है कि 'तेरे इश्क में' थिएटर में चल रही दूसरी नई फिल्मों, जैसे 'दे दे प्यार दे 2', 'मस्ती 2' और '120 बहादुर' पर भारी पड़ेगी. अगर वीकेंड में दर्शकों की अच्छी संख्या बनी रही, तो फिल्म के पहले तीन दिनों में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने का पूरा चांस है.

संपादक की पसंद

