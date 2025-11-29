ETV Bharat / entertainment

'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: पहले दिन छाई धनुष-कृति की ड्रामा लव-स्टोरी फिल्म, की बंपर कमाई

Etv Bharat ( Etv Bharat )

हैदराबाद: धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में बीती 28 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई और फिल्म ने पहले दिन अच्छा कारोबार किया है. आनंद एल रॉय के निर्देशन में बनी फिल्म ने पहले दिन उम्मीद से ज्यादा कमाई की है. दर्शकों को फिल्म में धनुष और कृति की जोड़ी बेहद पसंद आ रही है और फिल्म की कहानी एक जुनूनी आशिक की है, जो दर्शकों को लुभा रही है. तेरे इश्क में ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या झंडे गाड़े हैं, चलिए जानते हैं. तेरे इश्क में डे 1 कलेक्शन धनुष और कृति सेनन स्टारर रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म तेरे इश्क में ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म तेरे इश्क ने पहले दिन 16.4 करोड़ रुपये का घरेलू कलेक्शन किया है. तेरे इश्क में के लिए पहले दिन थिएटर में ऑल ओवर 25.77 ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ. मॉर्निंग शो में 15.29 प्रतिशत, दोपहर के शो में 21.67 प्रतिशत, इवनिंग शो में 24.55 प्रतिशत और नाइट शो में 41.56 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ.