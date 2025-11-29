ETV Bharat / entertainment

'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: पहले दिन छाई धनुष-कृति की ड्रामा लव-स्टोरी फिल्म, की बंपर कमाई

'तेरे इश्क में' को तनु वेड्स मनु के डायरेक्टर आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है. यहां जानें फिल्म की पहले दिन की कमाई.

हैदराबाद: धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में बीती 28 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई और फिल्म ने पहले दिन अच्छा कारोबार किया है. आनंद एल रॉय के निर्देशन में बनी फिल्म ने पहले दिन उम्मीद से ज्यादा कमाई की है. दर्शकों को फिल्म में धनुष और कृति की जोड़ी बेहद पसंद आ रही है और फिल्म की कहानी एक जुनूनी आशिक की है, जो दर्शकों को लुभा रही है. तेरे इश्क में ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या झंडे गाड़े हैं, चलिए जानते हैं.

तेरे इश्क में डे 1 कलेक्शन

धनुष और कृति सेनन स्टारर रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म तेरे इश्क में ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म तेरे इश्क ने पहले दिन 16.4 करोड़ रुपये का घरेलू कलेक्शन किया है. तेरे इश्क में के लिए पहले दिन थिएटर में ऑल ओवर 25.77 ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ. मॉर्निंग शो में 15.29 प्रतिशत, दोपहर के शो में 21.67 प्रतिशत, इवनिंग शो में 24.55 प्रतिशत और नाइट शो में 41.56 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ.

फिल्म कई मेजर सिटी में रिलीज हुई जिसमें दिल्ली में 1195 शोज, मुंबई में 896 शोज, अहमदाबाद में 518 शोज और पुणे में 407 शोज चले थे. वहीं, धनुष के गढ़ चेन्नई में फिल्म की सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट 51 फीसदी दर्ज हुआ. वहीं, बेंगलुरु में 32.75 फीसदी, हैदराबाद में 31.25 फीसदी और जयपुर में 26.33 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ. कहना गलत नहीं होगा कि मेट्रो सिटी और टियर 1 सिटीज में फिल्म तेरे इश्क ने शानदार ओपनिंग ली है.

2013 की हिट फिल्म रांझणा कीस्पिरिचुअल सक्सेसर के रूप में प्रचलित यह फिल्म बनारस के अशांत और आध्यात्मिक रूप से खूबसूरत नजारों पर आधारित है. भावनात्मक जटिलताओं और गहरे मोड़ों से भरी इस गहन प्रेम कहानी में धनुष 'शंकर' और कृति सेनन 'मुक्ति' का किरदार निभा रही हैं. शंकर और मुक्ति का रिश्ता खामियों से भरा, लेयर्ड और दुखद है. जब मुक्ति किसी और से शादी करने का फैसला करती है, तो उनका प्यार दिल टूटने की ओर बढ़ता है, जिससे शंकर गुस्से और जुनून में डूब जाता है. प्रेम, हानि, दिल टूटना, विश्वासघात और प्रतिशोध जैसे सबजेक्ट कहानी का आधार हैं, जो जुनून और टॉक्सिक से भरी हुई है.

