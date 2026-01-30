ETV Bharat / entertainment

अधूरी मोहब्बत प्यार के सुर से होगी पूरी, 'दो दीवाने सहर में' का नया गाना 'तेरा मेरा साथ' रिलीज, देखें

इस वैलेंटाइन सरल और भावुक प्रेम कहानियों के शौकीनों के लिए 'दो दीवाने शहर में' एक अच्छा ऑप्शन है.

Tera Mera Saath Song out
गाना 'तेरा मेरा साथ' रिलीज (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 30, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: जी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म 'दो दीवाने सहर में' ने अपनी जुनून से भरी रोमांटिक पेशकश से पहले ही सबका दिल जीतने का काम कर रही है. एक ऐसी प्रेम कहानी पेश करते हुए जो सच्ची, चौंकाने वाली और बेहद रिलेटेबल है, यह फिल्म उन लोगों के लिए एक परफेक्ट वैलेंटाइन ट्रीट लगती है जो उलझी हुई, कन्फ्यूजिंग और खूबसूरती से अधूरी मोहब्बत पर भरोसा करते हैं. ऐसे में अब इस दिल को छू लेने वाली कहानी को गाने "तेरा मेरा साथ" के साथ नया सुर मिला है.

मेकर्स ने दो दीवाने सहर में का नया गाना तेरा मेरा साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर रिलीज कर दिया है. सुरीली और सुकून देने वाली धुनों के साथ मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की दिल छू लेने वाली केमिस्ट्री इस गाने को वाकई बेहद खास बना देती है. यह गाना सुनने में एक अलग ही सुकून देता है और दिल को छू जाता है। कैप्शन में आगे लिखा गया है, "सaसank aur Roसni की इंपरफेक्टली परफेक्ट कहानी की है एक नई धुन #TeraMeraSaath - सॉन्ग आउट नाउ, इस वैलेंटाइन, इश्क से इश्क हो जाएगा! #DoDeewaneसहरmein - 20 फरवरी। सिर्फ सिनेमाघरों में.

दो दीवाने सहर में, जिसमें मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुवेर्दी मुख्य भूमिका में हैं, जिसका निर्देशन रवि उदयावर ने किया है. फिल्म का निर्माण रवि उदयवर फिल्म्स के सहयोग से संजय लीला भंसाली, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल और भरत कुमार रंगा ने किया है. दो दीवाने सहर में 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

सरल और भावुक प्रेम कहानियों के शौकीनों के लिए 'दो दीवाने शहर में' एक अच्छा ऑप्शन है. इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्देशन रवि उदयवार ने किया है.

टीजर में छोटे-छोटे पलों पर आधारित एक प्रेम कहानी दिखाई गई है. यह जोड़ा स्कूटर की सवारी करता है, साथ में खाना खाता है और बातें करते हुए हंसने-हंसाने में समय बिताता है. वे परिपूर्ण नहीं हैं और अभी भी अपने जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं. यही बात उनके रिश्ते को रियल बनाती है.

ये भी पढ़ें:

वैलेंटाइन डे 2026: 'ये दिल आशिकाना' से 'ओ'रोमियो' तक, वीक ऑफ लव में प्यार बढ़ाएंगी ये रोमांटिक फिल्में

TAGGED:

TERA MERA SAATH SONG
DO DEEWANE SAHAR MEIN
गाना तेरा मेरा साथ
SIDDHANT CHATURVEDI MRUNAL THAKUR
TERA MERA SAATH SONG OUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.