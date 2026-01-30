ETV Bharat / entertainment

अधूरी मोहब्बत प्यार के सुर से होगी पूरी, 'दो दीवाने सहर में' का नया गाना 'तेरा मेरा साथ' रिलीज, देखें

गाना 'तेरा मेरा साथ' रिलीज ( POSTER )

हैदराबाद: जी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म 'दो दीवाने सहर में' ने अपनी जुनून से भरी रोमांटिक पेशकश से पहले ही सबका दिल जीतने का काम कर रही है. एक ऐसी प्रेम कहानी पेश करते हुए जो सच्ची, चौंकाने वाली और बेहद रिलेटेबल है, यह फिल्म उन लोगों के लिए एक परफेक्ट वैलेंटाइन ट्रीट लगती है जो उलझी हुई, कन्फ्यूजिंग और खूबसूरती से अधूरी मोहब्बत पर भरोसा करते हैं. ऐसे में अब इस दिल को छू लेने वाली कहानी को गाने "तेरा मेरा साथ" के साथ नया सुर मिला है. मेकर्स ने दो दीवाने सहर में का नया गाना तेरा मेरा साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर रिलीज कर दिया है. सुरीली और सुकून देने वाली धुनों के साथ मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की दिल छू लेने वाली केमिस्ट्री इस गाने को वाकई बेहद खास बना देती है. यह गाना सुनने में एक अलग ही सुकून देता है और दिल को छू जाता है। कैप्शन में आगे लिखा गया है, "सaसank aur Roसni की इंपरफेक्टली परफेक्ट कहानी की है एक नई धुन #TeraMeraSaath - सॉन्ग आउट नाउ, इस वैलेंटाइन, इश्क से इश्क हो जाएगा! #DoDeewaneसहरmein - 20 फरवरी। सिर्फ सिनेमाघरों में.