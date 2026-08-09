ETV Bharat / entertainment

लालू के तेजप्रताप यादव का बॉलीवुड कनेक्शन! मल्लिका शेरावत के साथ वीडियो से मची हलचल

तेजप्रताप यादव ने मल्लिका शेरावत के साथ वीडियो साझा कर बॉलीवुड एंट्री के संकेत दिए, जिससे नए प्रोजेक्ट की चर्चा तेज है. रिपोर्ट- रंजीत कुमार

तेजप्रताप यादव और एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत
तेजप्रताप यादव और एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2026 at 8:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अपने कारनामों के चलते सुर्खियों में रहते हैं. तेज प्रताप यादव ने बॉलीवुड में एंट्री के संकेत दिए हैं और एक वीडियो साझा किया है जिसमें लिखा है कि- ''दिल थाम कर बैठिए, मल्लिका शेरावत जी के साथ मेरा कुछ खास और नया आने वाला है.''

एक्टिंग की दुनिया में तेजप्रताप यादव : राजनीति के मैदान में सक्रिय रहने वाले तेजप्रताप यादव इन दिनों मनोरंजन की दुनिया को लेकर भी सुर्खियों बटोर रहे हैं. तेज प्रताप यादव मनोरंजन की दुनिया में कदम बढ़ा रहे हैं. लालू के तेज का बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के साथ एक वीडियो सामने आया है. वीडियो सामने आने के बाद दोनों के किसी नए प्रोजेक्ट में साथ काम करने की चर्चा तेज हो गई है. हालाकि प्रोजेक्ट की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

बॉलीवुड की मल्लिका के साथ दिखा अलग अंदाज : वीडियो में मल्लिका शेरावत तेजप्रताप यादव को कोट पहनाने में मदद करती नजर आ रहीं हैं. तेजप्रताप ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक सस्पेंस भरा कैप्शन लिखा- 'दिल थाम कर बैठिए'. इसके बाद उनके फॉलोअर्स के बीच सवाल उठने लगा कि आखिर तेजप्रताप और मल्लिका शेरावत किस प्रोजेक्ट पर साथ नजर आने वाले हैं.

भोजपुरी कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं तेजप्रताप : आपको बता दें कि पहले भी मनोरंजन की दुनिया से जुड़ चुके हैं. यह पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव का मनोरंजन जगत से जुड़ाव सामने आया है. इससे पहले वह भोजपुरी मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों में नजर आ चुके हैं. हाल में 'भोजपुरी बवाल' नाम के रियलिटी शो में भी तेजप्रताप दिखाई दिए, जहां उन्होंने भोजपुरी सिनेमा और कलाकारों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी.

तेज प्रताप यादव और मल्लिका शेरावत
तेज प्रताप यादव और मल्लिका शेरावत (ETV Bharat)

फिल्म या शो, अभी सस्पेंस बरकरार : तेज प्रताप यादव का इंटरेस्ट भी गायन और वादन से है तेज प्रताप अच्छे बांसुरी वादक भी है. मल्लिका शेरावत के साथ वीडियो ने तेजप्रताप के नए प्रोजेक्ट को लेकर उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है, लेकिन इसे फिलहाल फिल्म या वेब सीरीज कहना जल्दबाजी होगी. आधिकारिक घोषणा का इंतजार है. ऐसे में तेजप्रताप का 'दिल थाम कर बैठिए' वाला अंदाज इस पूरे मामले के सस्पेंस को और बढ़ा रहा है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

TEJ PRATAP YADAV BOLLYWOOD ENTRY
TEJ PRATAP WITH MALLIKA SHERAWAT
तेजप्रताप यादव मल्लिका शेरावत
तेजप्रताप यादव
TEJ PRATAP YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.