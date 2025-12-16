ETV Bharat / entertainment

कोच गौतम गंभीर संग टीम इंडिया ने देखी 'धुरंधर', सूर्या-शुभमन संग खिलाड़ियों का थिएटर से वीडियो वायरल

हैदराबाद: 'धुरंधर' का खुमार इस वक्त पूरे देश पर छाया हुआ है. ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि फिल्म का हल्ला पाकिस्तान में भी हो रहा है. एक्टर्स से लेकर पॉलिटिशियन सब धुरंधर के दीवाने हो गये हैं. अब टीम इंडिया ने भी फिल्म धुरंधर देख ली है. सोशल मीडिया पर एक मॉल से वायरल वीडियो में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 के लिए लखनऊ में मौजूद टीम इंडिया को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बीती सोमवार की रात को फिल्म धुरंधर का लुत्फ उठाया जा रहा है. वायरल वीडियो में टीम इंडिया के धुरंधर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या भी नजर आ रहे हैं.

पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत साउथ अफ्रीका से 2-1 से आगे चल रही है. ऐसे में टीम इंडिया ने बीती रात लखनऊ के फीनिक्स पलासियो मॉल में स्पॉट किया गया है. इसमें टीम इंडिया की टी 20 स्क्वैड कैजुअल लुक में नजर आई. इसमें हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्या कुमार यादव, उप कप्तान शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, हर्षित राणा, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा और संजू सैमसन भी नजर आए. इस दौरान टीम इंडिया को पुलिस की भारी सिक्योरिटी के बीच देखा गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि टीम इंडिया ने रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर देखी है. बता दें, कल 17 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चौथा टी20 मैच खेला जाएगा.

धुरंधर के बारे में बात करें तो इसका निर्देशन आदित्य धर ने किया है. इससे पहले वह फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक से चर्चा में थे. उरी के बाद उनके डायरेक्शन में बनी यह दूसरी फिल्म है. इससे पहले वह अक्षय खन्ना की फिल्म आक्रोश (2010) के लिए डायलॉग लिख चुके हैं. अब आदित्य धर ने धुंरधर पर मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद धुरंधर 2 पर काम करना शुरू कर दिया है. फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2026 में रिलीज होगा. दर्शकों को अब धुरंधर 2 की रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार है.