एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट कंट्रोवर्सी पर तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने एक साथ तोड़ी चुप्पी, बोले- झूठी कहानियां...

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया/एपी ढिल्लों ( IANS )

मुंबई: मशहूर सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट से वायरल हुई रील्स पर तारा सुतारिया ने आखिरकार चुप्पी तोड़ ही दी. तड़प एक्ट्रेस ने आज, 29 दिसंबर को सोशल मीडिया पर कॉन्सर्ट का एक वीडियो पोस्ट किया है. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने वायरल हुई रील्स का करारा जवाब दिया है. वहीं, एक्ट्रेस के स्टार बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने भी इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए तरह-तरह की बाते बनाने वालों के जुबान को चुप करा दिया है. तारा सुतारिया बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं. हाल ही में वह मशहूर सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में शामिल हुई थीं. जहां उन्होंने सिंगर के साथ स्टेज पर नजर आईं. स्टेज शेयर करते वक्त एक्ट्रेस ने सिंगर के साथ उनके गाने 'थोड़ी सी दारू' पर डांस भी किया. इसी पल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. क्लिप में सिंगर उन्हें गले लगाते और उनके गाल पर किस करते हुए दिख रहे हैं. वायरल क्लिप में उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया का रिएक्शन भी दिखाया गया, जिसे देख फैंस ने अंदाजा लगाया कि स्टेज पर जो हुआ उसे देख वीर इनसिक्योर फील कर रहे थे. अब, तारा और वीर ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रील्स पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. एक्ट्रेस ने 'झूठी कहानियों' और 'चालाक एडिटिंग' की निंदा करते हुए कहा कि पेड पीआर कैंपेन उन्हें हिला नहीं पाएंगे. इस बीच, वीर ने भी गुमराह करने वाली एडिटिंग की निंदा की है.