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'उसकी मौत की खबर की सच्चाई पर शक': नाना पाटेकर के देहांत पर फिर आया तनुश्री दत्ता का रिएक्शन

नाना पाटेकर/तनुश्री दत्ता ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता एक के बाद एक दिवंगत एक्टर नाना पाटेकर के बारे में बयान दे रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस एक्ट्रेस उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची और बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया. उन्होंने अपनी इस यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने एक लंबा कैप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें अभी भी इस बात पर शक है कि क्या सीनियर एक्टर सच में गुजर चुके हैं.

तनुश्री दत्ता ने कैप्शन की शुरुआत इन शब्दों से की, 'महाकाल बाबा के दरबार में मेरी आस्था है. वही हैं जिन्होंने मेरी जान पर हुए कई हमलों से मुझे बचाया.' उन्होंने आगे लिखा है, 'कितना अच्छा इत्तेफाक है कि जिंदगी में इतनी अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट के ठीक बाद मुझे महाकाल के दर्शन करने का मौका मिला. हालांकि, मुझे सच में उसकी मौत की खबर की सच्चाई पर शक है. मैं सच में यही चाहती और उम्मीद करती हूं कि यह बुराई हमेशा के लिए खत्म हो जाए और मेरी जिंदगी की सारी बुराइयां भी एक-एक करके खत्म हो जाएं.'

नोट में आगे लिखती हैं, 'यही मेरी दिल से दुआ है, प्रार्थना है, महाकाल बाबा से हार्दिक इच्छा है. मैंने इनसे कभी कुछ नहीं मांगा. उनकी भक्ति और उनका आशीर्वाद ही काफी था हमेशा मेरे लिए लेकिन आज मैं अपने सभी देवी-देवताओं से पूछ रही हूं. अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम उन सभी बुरी ताकतों को खत्म कर दोगे जिन्होंने मुझे परेशान करने का फैसला किया है और जो तब तक नहीं रुकेंगी जब तक वे मर नहीं जातीं. उन सभी को, जिनमें उनके उड़ने वाले बंदर, मददगार और समर्थक भी शामिल हैं, जिनकी शह पर इन बुरी ताकतों ने मुझे लगातार परेशान किया है.'