दिग्गज तमिल एक्टर सोलोमन पप्पैया का निधन, तमिलनाडु CM विजय, रजनीकांत, कमल हासन समेत अन्य हस्तियों ने जताया शोक
तमिल स्कॉलर, डिबेट मॉडरेटर और एक्टर सोलोमन पप्पैया का निधन हो गया है. कई सेलेब्स उनके निधन पर शोक जताया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 6:04 PM IST
हैदराबाद: जाने-माने तमिल स्कॉलर, डिबेट मॉडरेटर और एक्टर सोलोमन पप्पैया का शुक्रवार, 11 सितंबर को मदुरै के एक प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया. वे उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे. पप्पैया अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिसने दुनिया भर में लाखों तमिल बोलने वालों के दिलों को छुआ. उनके निधन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय, सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन समेत कई फिल्मों हस्तियों ने शोक जताया है.
सीएम विजय ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर सोलोमन पप्पैया की एक तस्वीर शेयर की है और लिखा है, 'तमिल विद्वान प्रोफ़ेसर सोलोमन पप्पैया के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख और पीड़ा हुई है. उन्होंने 'पट्टिमंड्रम' के जरिए दुनिया के सामने तमिल भाषा और तमिल जीवन-शैली की महिमा को पेश किया. प्रोफेसर सोलोमन पप्पैया ने अपनी मजेदार लेकिन गहरी बातों और अपने गहरे ज्ञान के जरिए लोगों तक सामाजिक समझ पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 'पट्टिमंड्रम' को मनोरंजन के कार्यक्रमों से बदलकर सोचने-समझने को प्रेरित करने वाले बौद्धिक मंचों में बदल दिया. उनका जाना तमिल भाषी दुनिया के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती. मैं उनके दुखी परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों और तमिल भाषा के सभी चाहने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं.'
தமிழின் பெருமையையும், தமிழர்களின் வாழ்வியலையும் பட்டிமன்ற மேடைகள் வழியாக உலகறியச் செய்த தமிழறிஞர் பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் மறைந்த செய்தியறிந்து மிகுந்த துயரமும், வேதனையும் அடைந்தேன்.— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) September 11, 2026
தமது நகைச்சுவை கலந்த பேச்சாலும், ஆழ்ந்த தமிழ்ப் புலமையாலும், சமூகச் சிந்தனைகளை எளிய… pic.twitter.com/BS82wqYpHI
वहीं, सुपरस्टार रजनीकांत ने भी पप्पैया की मौत पर शोक जताया है. उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, 'मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रोफेसर सोलोमन पप्पैया की आत्मा को शांति मिले. वे तमिल जगत की एक महान हस्ती थे, जिन्होंने 'पट्टिमंड्रम', जो कभी सिर्फ पढ़े-लिखे और संभ्रांत वर्ग तक ही सीमित था, उसे आम लोगों के लिए एक लोकप्रिय और मनोरंजक अनुभव में बदल दिया.'
படித்தவரிடையே இலக்கியத் தரத்தில் இருந்த பட்டிமன்றத்தை பாமரர்களிடமும் ஜனரஞ்சகமாகக் கொண்டு சென்ற மாபெரும் தமிழ் ஆளுமை பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையாவின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்.#SolomonPappaiah— Rajinikanth (@rajinikanth) September 11, 2026
कमल हासन लिखते हैं, 'पुरानी तमिल साहित्य को आसान और रोजमर्रा की भाषा में समझाना एक अनोखी कला है. प्रोफेसर सोलोमन पप्पैया, जिन्होंने पट्टिमंड्रम के जरिए इस कला में महारत हासिल की और सैकड़ों छात्रों को मार्गदर्शन दिया, अब हमारे बीच नहीं रहे. उनकी शोहरत हमेशा बनी रहेगी, जो एक सार्थक जीवन के दौरान उनके अहम योगदान को दर्शाती है. मैं उनके परिवार और उन छात्रों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जो अपने शिक्षक के निधन से दुखी हैं.'
பழந்தமிழ் இலக்கியங்களைப் பாமர மொழியில் விளக்குவது தனித்த ஒரு கலை. அந்தத் திறமையை, பட்டிமன்றம் என்ற வடிவத்தின் மூலம் நிலைநாட்டி நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்களை உருவாக்கிய பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா மறைந்தார்.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) September 11, 2026
நிறைவாழ்வில் பெருஞ்செயல் செய்து காலம் சென்றிருக்கும் அவரது புகழ்…
गेम चेंजर, इंडियन 2 जैसे फिल्मों को बनाने वाले फिल्ममेकर शंकर षणमुगम ने पप्पैया के निधन पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, 'आदरणीय सोलोमन पप्पैया अवर्गल के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. वे कितने महान तमिल विद्वान और वक्ता थे. हर तमिल त्योहार के दौरान मैं उनके 'पट्टिमंड्रम' कार्यक्रमों का बेसब्री से इंतजार करता था और उनका भरपूर आनंद लेता था. यह जानकर सचमुच बहुत दुख हो रहा है कि अब मैं उनके शानदार हास्य-विनोद और ज्ञानवर्धक फैसलों को नहीं देख पाऊंगा. तमिल भाषा और संस्कृति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. उस नेक आत्मा के लिए मेरे दिल से प्रार्थना है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे.'
Feeling deeply saddened to hear about the demise of respected #SolomonPappaiah Avargal. What a great Tamil scholar and orator he was! I always looked forward to and thoroughly enjoyed his Pattimandram programmes during every Tamil festival.— Shankar Shanmugham (@shankarshanmugh) September 11, 2026
It is truly heartbreaking to know that…
विजय सेतुपति ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखते हैं, तमिल रंगमंच का एक स्वर्णिम युग समाप्त हो गया है. सोलोमन पप्पैया का निधन,जिन्होंने पट्टिमंड्रम को हर घर तक पहुंचाया और सरल, सुंदर भाषा के माध्यम से तमिल को लोगों तक पहुंचाया, तमिल भाषा और तमिल लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है. उनके शब्द आने वाली पीढ़ियों तक तमिल भाषा में जीवित रहेंगे. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.'
தமிழ் மேடையின் ஒரு பொற்காலம் மறைந்தது.— VijaySethupathi (@VijaySethuOffl) September 11, 2026
பட்டிமன்றத்தை வீடு வீடாக கொண்டு சென்ற, தமிழை எளிமையாக, அழகாக பேசி புரிய வைத்த சாலமன் பாப்பையா அவர்களின் மறைவு தமிழுக்கும், தமிழ் மக்களுக்கும் பேரிழப்பு. அவரது சொற்கள் வழி வழியாக தமிழுக்குள் வாழும். அவரது குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த… pic.twitter.com/1JBCC0SNTw
पप्पैया 'पट्टिमंद्रम' को लोकप्रिय बनाने और अपनी हाजिरजवाबी और आसान भाषा के जरिए क्लासिकल साहित्य और रोजमर्रा के सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते थे. डिबेट मॉडरेटर के तौर पर अपनी सार्वजनिक भूमिका के अलावा, पप्पैया का एक लंबा एकेडमिक करियर भी रहा. उन्होंने मदुरै के 'द अमेरिकन कॉलेज' में तीन दशकों से ज्यादा समय तक तमिल प्रोफेसर के तौर पर काम किया.
वे तमिल फिल्म दर्शकों के बीच भी अपनी यादगार छोटी भूमिकाओं (कैमियो) के लिए जाने जाते थे. उनकी फिल्मों में 'मुधलवन', 'बॉयज' और 'शिवाजी: द बॉस' शामिल थीं. तमिल भाषा और संस्कृति में पप्पैया के योगदान को कई सम्मानों से नवाज़ा गया. उन्हें 2000 में 'कलईमामणि' पुरस्कार मिला और 2021 में भारत के नागरिक सम्मान 'पद्म श्री' से सम्मानित किया गया था.