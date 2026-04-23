तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: रजनीकांत से कमल हासन तक, साउथ सुपरस्टार्स ने डाला वोट, देखें
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का रिजल्ट 4 मई 2026 को घोषित होगा. इस बार एक्टर विजय भी चुनावी मैदान में हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 23, 2026 at 10:20 AM IST
हैदराबाद: देश के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में आज 23 अप्रैल को विधानसभा की 234 सीटों के लिए के लिए मतदान हो रहा है. सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है. चुनाव परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे. तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए सीटों की जीत का आंकड़ा 118 है. राज्य के 5.67 करोड़ मतदाता आज राज्य का नया मुख्यमंत्री तय करेंगे. राज्य में कड़ा मुकाबला डीमके और एआईडीएमके के बीच है. वहीं, पहली बार राजनीति में उतरे साउथ सुपरस्टार थलापति विजय भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. विजय तमिलागा वेट्ट्री कझगम पार्टी के जरिए पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं. इधर, विजय समेत साउथ सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन और अजीत कुमार समेत कई स्टार्स ने अपना वोट डाला है.
#WATCH | Tamil Nadu Elections 2026 | Superstar Rajinikanth goes for a morning walk. The state is going to polls today. He will cast his vote at Stella Maris College in Chennai. pic.twitter.com/9aPyXhwscC— ANI (@ANI) April 23, 2026
#WATCH | Tamil Nadu Elections 2026 | Superstar Rajinikanth shows his inked finger after casting his vote at Stella Maris School in Chennai. pic.twitter.com/5Ti3z0yyLF— ANI (@ANI) April 23, 2026
चेन्नई में अपने घर पोएस गार्डन से निकलने के बाद रजनीकांत पोलिंग बूथ पहुंचे और अपना कीमती वोट डाला. रजनीकांत कैजुअल लुक में थे और इसके बाद वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. रजनीकांत ने चेन्नई स्थित स्टेला मैरिस स्कूल में बने मतदान बूथ पर अपना वोट डाला. एक वीडियो में रजनीकांत को वोटिंग फिंगर इंक शो करते हुए देखा जा रहा है. बता दें, हाल ही में रजनीकांत ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म जेलर 2 की शूटिंग खत्म की है. हाल ही में शूटिंग सेट से फिल्म शूटिंग खत्म करने की तस्वीरे भी मेकर्स ने शेयर की थी.
#WATCH | Tamil Nadu Elections 2026 | Vijay, TVK chief and candidate from Tiruchirappalli East and Perambur constituencies, leaves after casting his vote at a polling station in Chennai. pic.twitter.com/iAZ9zetBi4— ANI (@ANI) April 23, 2026
Tamil Nadu Elections 2026 | Vijay, TVK chief and candidate from Tiruchirappalli East and Perambur constituencies, cast his vote at a polling station in Chennai, earlier today.— ANI (@ANI) April 23, 2026
(Source: TVK) pic.twitter.com/sDZQwpkWnG
टीवीके चीफ और एक्टर विजय कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग बूथ पहुंचे और अपना वोट डाला. वहीं, साउथ सुपरस्टार और रेसर अजीत कुमार तड़के तिरुवनमियुर पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपना वोट डाला. पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभाले रखा. एमएनएम चीफ और अभिनेता कमल हासन अपनी स्टार बेटी श्रुति हासन के साथ वोट डालने के लिए अलवपेट स्कूल पहुंचे. वोट डालने के बाद बाप-बेटी ने कैमरे के सामने इंक फिंगर शो की.
#WATCH | Tamil Nadu Elections 2026 | Actor-singer Dhruv Vikram casts his vote at a polling station in Chennai. pic.twitter.com/C7628SsB9O— ANI (@ANI) April 23, 2026
#WATCH | Tamil Nadu Assembly Elections | Chennai, Tamil Nadu: MNM chief and actor Kamal Haasan, along with his daughter Shruti Haasan, show their inked fingers after casting their votes.— ANI (@ANI) April 23, 2026
On being asked, how confident is he of a second term, Kamal Haasan says, " yes" pic.twitter.com/1khSyg1HUD
रजनीकांत से कमल हासन तक वोट डालने पहुंचे सभी स्टार्स ने लोगों से अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील भी की. इनके अलावा एक्टर और सिंगर ध्रुव विक्रम ने वोट डाला.