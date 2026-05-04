तमिलनाडु चुनाव 2026 में TVK की जीत, टाइगर श्रॉफ से काजल, विजय देवरकोंडा तक, इन सेलेब्स ने थलपति विजय को दी बधाई
तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी टीवीके बढ़त बनाए हुए है. टाइगर श्रॉफ, नानी और काजल अग्रवाल जैसी हस्तियों ने विजय को बधाई दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 4, 2026 at 5:31 PM IST
हैदराबाद: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के लिए वोटों की गिनती जारी है. यह आज सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई, और शुरुआती रुझानों से पता चलता है कि विजय की पार्टी, 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK), अपने पहले ही चुनाव में बढ़त बनाए हुए है. विजय की पार्टी को करीब 110 सीटों पर बढ़त बनाते और सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल करते देख, फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियों ने उन्हें पहले से ही बधाई देना शुरू कर दिया.
टाइगर श्रॉफ, नानी, विजय देवरकोंडा, काजल अग्रवाल जैसी मशहूर हस्तियों ने थलापति विजय को सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दी है. उन्होंने क्या कहा, यह जानने के लिए आगे पढ़ें.
टाइगर श्रॉफ
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर थलपति विजय को बधाई देते हुए लिखा है, 'विजय को बधाई. लोगों का आप पर जो भरोसा है, उसे देखना अद्भुत है. आपके जीवन के इस अगले पड़ाव के लिए आपको और शक्ति मिले.'
Congratulations to @actorvijay 🙌🏼— Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) May 4, 2026
The faith people have in you is amazing to see. More power to you for this next chapter!💪🏻
एक्टर नानी
एक्टर नानी ने भी विजय को बधाई दी है. उन्होंने एक्स हैंडल पर विजय को टैग करते हुए लिखा है, 'बधाई हो विजय सर. पहले शक किया गया और फिर ताज पहनाया गया. यह हमारे घर में हुआ था और अब हमारे पड़ोसी के घर में हो रहा है. किसी कमजोर का जीतना हमेशा ही 'प्योर सिनेमा' होता है (या मुझे 'प्योर पॉलिटिक्स' कहना चाहिए?). उम्मीद है कि तमिलनाडु के लोगों के लिए आगे भी बहुत कुछ अच्छा होगा, जिन्होंने अपना फैसला साफ कर दिया है.'
Congratulations @actorvijay sir.— Nani (@NameisNani) May 4, 2026
First doubted and then crowned.
Happened at our home and now it’s happening in our neighbouring home.
Underdog winning is always absolute cinema ( or should I say absolute politics ?) :)
Hope great things follow for the people of Tamil Nadu…
काजल अग्रवाल
एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने भी अपने एक्स हैंडल पर थलापति विजय को बधाई दी और लिखा, 'जब मैं कोई बात एक बार कहती हूं, तो वह सौ बार कहने के बराबर होती है. और आज, लोगों ने पूरे यकीन के साथ इस बात को दोहराया है. इस शानदार और जोरदार जीत पर विजय को दिल से बधाई. यह पल आपके विजन, आपकी लगन और लोगों के आपके प्रति अटूट प्यार का सच्चा सबूत है. तमिलनाडु के लोगों ने अपनी बात कह दी है - जोर से, साफ-साफ और पूरे गर्व के साथ. यह सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के साथ एक गहरे और मजबूत जुड़ाव का जश्न है. जब आप इस प्रेरणादायक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए ढेर सारी ताकत और कामयाबी की कामना करती हूं. उम्मीद है कि आप वह बदलाव लाएंगे जिसकी इतने सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं. इस जबरदस्त उपलब्धि पर एक बार फिर बधाई.'
“Naan oru thadava sonna, nooru thadava sonna maari”— Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) May 4, 2026
and today, the people have echoed it back with absolute conviction.
Heartiest congratulations to @actorvijay on this spectacular and resounding victory! This moment is a true testament to your vision, your perseverance, and… pic.twitter.com/labiTRQWHJ
विजय देवरकोंडा
विजय देवरकोंडा ने भी थलापति विजय को बधाई दी और अपना समर्थन जताया. अपने एक्स पोस्ट में, 'रणबाली' एक्टर ने लिखा, 'और अब एक नया दौर. विजय गारू, तमिलनाडु के लोगों के लिए मेरा आदर और बधाई, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए आगे आकर अपने लिए एक मजबूत पक्ष लिया. तमिलनाडु के सभी लोगों और नए मुख्यमंत्री के लिए मैं समृद्धि और सामूहिक विकास की कामना करता हूं. तमिलनाडु की राजनीति के इस नए दौर और नए चेहरे को देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं.'
And NEW :)@actorvijay garu— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) May 4, 2026
My Admiration and congratulations to the people of Tamil Nadu for turning up so strongly to vote and take a stand for themselves.
Wishing all the people of TN and the new CM all prosperity and collective growth. Excited to see this new Phase and Face…
विक्रम
अपने इंस्टाग्राम पेज पर, विक्रम ने अपने दोस्त विजय के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए बधाई दी है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'बधाई हो ननबा विजय. आज तुमने इतिहास रच दिया.