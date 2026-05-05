तमिलनाडु चुनाव रिजल्ट 2026: थलपति विजय की जीत पर खुशी से झुमे रजनीकांत, कमल हासन, चिरंजीवी समेत इन दिग्गजों ने भी दी बधाई
तमिलनाडु चुनाव में थलपति विजय की पार्टी ने जीत हासिल की है. इसपर रजनीकांत, कमल हासन, चिरंजीवी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें बधाइयां दी हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 1:03 PM IST
हैदराबाद: थलपति विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) ने तमिलनाडु चुनाव 2026 में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की. टीवीके के साथ अपने पहले ही चुनाव में, विजय ने तमिलनाडु में इतिहास रच दिया है. उन्होंने राज्य में 'द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम' (डीएमके) और 'ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम' (AIADMK) के 50 साल के शासन को खत्म कर दिया है. एक्टर से राजनेता बने विजय, सिनेमा की दुनिया से काफी सारी बधाइयां मिल रही हैं. साउथ के स्टार्स रजनीकांत, धनुष, सूर्या, चिरंजीवी और कमल हासन समेत कई सितारों ने विजय को बधाई दी है.
रजनीकांत
4 मई देर रात को रजनीकांत ने तमिल विजय गठबंधन के नेता थलपति विजय और उनकी पार्टी के सभी सदस्यों को तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में उनकी शानदार जीत के लिए बधाई दी. एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने लिखा है, 'हाल ही में संपन्न हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के लिए विजयी 'तमिलगा वेट्री कझगम' के अध्यक्ष विजय और उनकी पार्टी के सदस्यों को मेरी हार्दिक बधाई.'
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் பெரும் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் திரு விஜய் அவர்களுக்கும், அவர் கட்சியினருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகள். @TVKVijayHQ— Rajinikanth (@rajinikanth) May 4, 2026
कमल हासन
कमल हासन ने विजय और उनकी टीम को बधाई देते हुए एक्स हैंडल पर लिखते हैं, 'विजयी 'तमिलगा वेट्री कजगम' के नेता विजय, टीवीके और उनकी पार्टी के सदस्यों को मेरी हार्दिक बधाई, जिन्होंने जनता का विश्वास जीता है और अपने पहले ही चुनाव में शानदार जीत हासिल की है. उनकी जनसेवा के उत्तरोत्तर विकास के लिए मेरी शुभकामनाएं.'
தங்களுடைய முதல் தேர்தலிலேயே மக்களுடைய நம்பிக்கையைப் பெற்று பெருவெற்றி பெற்றிருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் திரு. விஜய் @TVKVijayHQ அவர்களுக்கும், அவரது கட்சியினருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகள். மக்கள் பணி சிறக்க என்னுடைய வாழ்த்துகள்.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) May 4, 2026
धनुष
धनुष ने भी विजय के बधाई देते हुए एक्स हैंडल पर लिखा है, 'विजय सर और 'तमिलनाडु विक्ट्री कझगम' को मेरी हार्दिक बधाई. जिन्होंने चुनावी मैदान में उतरकर अपने पहले ही चुनाव में तमिलनाडु की जनता का अपार समर्थन और स्नेह प्राप्त किया है, और अब वे सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं.'
களத்துக்கு வந்து போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே தமிழ்நாட்டு மக்களின் பெரும் ஆதரவையும் அன்பையும் பெற்று ஆட்சியமைக்கவிருக்கும் திரு. விஜய் சார் அவர்களுக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.— Dhanush (@dhanushkraja) May 4, 2026
सूर्या शिवकुमार
एक्टर सूर्या शिवकुमार ने विजय पर विश्वास जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, 'लोगों का प्यार और समर्थन पाना सचमुच एक आशीर्वाद है. तमिलनाडु को मेरे मित्र, विजय पर अपार विश्वास है. मैं उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि वे तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं.'
மக்களின் அன்பும் ஆதரவும் கிடைப்பது வரம். நண்பர் விஜய் மீது தமிழ்நாடு பெரிய நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது. தமிழக அரசியலில் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கவிருக்கும் அவருக்கு என் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துகள்.— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) May 4, 2026
चिरंजीवी
तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी ने भी विजय को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. एक्स हैंडल का सहारा लेते हुए चिरंजीवी ने लिखा है, डियर विजय, अपने पहले ही चुनाव में मिली इस शानदार और पूरी तरह से हकदार जीत पर आपको हार्दिक बधाई. आप इसी तरह अटूट जोश और पक्के इरादे के साथ लोगों को प्रेरित करते रहें, उनका नेतृत्व करते रहें और उनकी सेवा करते रहें. तमिलनाडु राज्य और वहां के लोगों की सेवा के आपके इस कार्य के लिए मेरी ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं.'
Dear @actorvijay,— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 4, 2026
Hearty congratulations on this outstanding and well-deserved victory in your first election 💐💐💐
May you continue to inspire, lead, and serve with unwavering passion and purpose.
My best wishes to you for your public service to the state of Tamil Nadu and…
राम चरण
तेलुगु सुपरस्टार राम चरण ने विजय को बधाई देते हुए लिखा है, 'तमिलनाडु चुनावों में शानदार जीत के लिए विजय गारू को हार्दिक बधाई. आपकी सोच और लोगों के साथ आपके जुड़ाव ने सचमुच लोगों के दिलों को छू लिया है. तमिलनाडु को निरंतर प्रगति की राह पर आगे ले जाने में आपको अपार सफलता मिले, यही कामना है'.
Hearty congratulations to @actorvijay Garu on a remarkable victory in the TN elections. Your vision and connect with the people have truly resonated.— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) May 4, 2026
Wishing you great success in leading Tamil Nadu towards continued progress.@TVKVijayHQ
महेश बाबू
बधाई देने वालों की लिस्ट में महेश बाबू का भी नाम शामिल है. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा है, 'विजय, नए कीर्तिमान स्थापित करने और शानदार जीत हासिल करने पर आपको हार्दिक बधाई. आज का दिन इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने आप पर कितना गहरा विश्वास जताया है. मुझे पूरा यकीन है कि यह जीत तमिलनाडु के लिए सार्थक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी.'
Hearty congratulations @actorvijay on setting new benchmarks and achieving a stunning victory!!! 👏🏻👏🏻👏🏻— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) May 4, 2026
Today reflects the faith people have placed in you in large measure… I’m certain this victory will translate into meaningful progress for Tamil Nadu. 🤗🤗🤗❤️❤️❤️
My hearty congratulations to dear @actorvijay sir on his remarkable victory today 👏👏👏— Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) May 4, 2026
Huge congrats to @actorvijay Anna on this generational win ! This is truly historic ! Clinching it in cinematic style. @TVKVijayHQ— Dulquer Salmaan (@dulQuer) May 4, 2026
Badass entry and a solid win @actorvijay na 🔥🔥🔥 🤜🤛— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) May 5, 2026
Wishing you all the very best on your new journey na 🤗❤️❤️ pic.twitter.com/NVbCZuaXrV
अन्य सेलेब्स
रजनीकांत, धनुष, सूर्या, चिरंजीवी के अलावा, अनिरुद्ध रविचंदर, रवि तेजा, पवन कल्याण, सामंथा रूथ प्रभु, दुलकर सलमान, लियो फिल्ममेकर लोकेश कंगराज ने भी उन्हें बधाइयां दी हैं. दूसरी ओर, रश्मिका मंदाना ने कहा कि वह विजय को इस नए दौर में देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं. इसी बीच, उनके पति विजय देवरकोंडा ने भी थलपति विजय के लिए अपना उत्साह जाहिर किया है.
People’s Verdict for Change and Development— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) May 4, 2026
The results of the elections across four states and one Union Territory clearly reflect the people’s preference for development and decisive change in governance. While Assam and Puducherry have reaffirmed support for…
Some things you just know will happen… and I truly believed this was one...— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) May 4, 2026
Big congratulations on this massive win @actorvijay garu 🤗🤗🤗
Wishing you great success as you step into this powerful new phase. Keep leading from the front @TVKVijayHQ!!