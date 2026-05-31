WATCH: अजित कुमार की मां के निधन की खबर सुन उनके घर पहुंचें तमिलनाडु के CM विजय, तृषा भी हुईं स्पॉट
अजित कुमार की मां के निधन की खबर सुनकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय उनके घर पहुंचे. उनके साथ तृषा को भी स्पॉट किया गया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 31, 2026 at 12:08 PM IST
हैदराबाद: तमिल एक्टर अजित कुमार अपनी मां मोहिनी मणि के निधन का शोक मना रहे हैं, जिनका हाल ही में उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण निधन हो गया. दुबई से चेन्नई लौटने के बाद, फिल्म इंडस्ट्री के कई दोस्तों और सहकर्मियों ने अजित के घर जाकर उनसे मुलाकात की. इनमें विजय और तृषा कृष्णन भी शामिल थे, जो उनकी मां को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने आए थे.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय अजित कुमार से मिलने उनके चेन्नई स्थित घर पहुंचे. विजय के साथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन को भी अजित के घर पहुंचते देखा गया, जहां उन्होंने इस मुश्किल समय में अपनी संवेदनाएं और समर्थन व्यक्त किया.
Have a doubt, why government officials are working for trisha, giving protocol for trisha… for a family member it is OK. She is a actress or she is anything to vijay ? Reason??? pic.twitter.com/ayh3tK9Bgc— கோவை வினோத் ✌🏽 -#SayYesToWomenSafety-AIADMK (@VinothAIADMK) May 31, 2026
शनिवार देर रात सोशल मीडिया पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और तृषा के अजित के घर पहुंचने के कई वीडियो सामने आए. इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस के बीच तेजी से सुर्ख़ियां बटोर रहा है. इस भावुक वीडियो में विजय अजित से मिलते हुए और उन्हें गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं. ब्लैक सलवार-सूट में तृषा भी अपनी ओर से संवेदनाएं देती हुई नजर आई. वहीं, विजय सफेद शर्ट पहनकर अजित के घर पहुंचे थे और अपने साथ फूलों की एक बड़ी माला लाए थे.
हालांकि, यह अभी भी साफ नहीं है कि विजय और तृषा एक साथ पहुंचे थे या अलग-अलग. जहां कुछ क्लिप्स से पता चलता है कि तृषा विजय से कुछ मिनट पहले ही घर पहुंच गई थीं, वहीं दूसरी क्लिप्स में दोनों सितारों को अलग-अलग गाड़ियों में आते हुए दिखाया गया है, जिससे उनके आने के समय को लेकर फैंस के बीच अटकलें लगने लगी हैं.
Chief Minister Vijay and Trisha arrives to pay last respects to Actor Ajith Kumar's mother 💔 pic.twitter.com/97KfOHKKzL— Deepu (@deepu_drops) May 30, 2026
तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अजित और विजय के बीच काफी अच्छे संबंध हैं. इन दोनों एक्टर्स ने 1995 की फिल्म 'राजाविन पारवैयिले' में साथ काम किया था, जो अब तक की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें वे दोनों एक साथ पर्दे पर नजर आए हैं. तृषा का भी अजित के साथ लंबे समय से पेशेवर जुड़ाव रहा है; उन्होंने 'जी', 'येन्नई अरिंधाल' और हाल ही में आई फिल्म 'विदामुयर्ची' जैसी फिल्मों में उनके साथ काम किया है.
In memorium:— S. Anil Kumar (@aktxt) May 30, 2026
Mohini Mani, 1937–2026
Our mother, Mohini Mani, passed away early this morning, in her sleep, after a period of declining health. She was 89.
We are grateful for the care and support provided to her and our family by a number of medical professionals these last… pic.twitter.com/lGosJV4SoL
परिवार ने पुष्टि है कि मोहिनी मणि का अंतिम संस्कार रविवार को एक निजी समारोह में होगा. शनिवार को चेन्नई में, बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते 89 वर्ष की आयु में नींद में ही उनका निधन हो गया. मोहिनी मणि अपने बेटों अजित कुमार, अनूप कुमार और अनिल कुमार को अपने पीछे छोड़ गई हैं.