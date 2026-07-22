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दिल्ली प्रोटेस्ट के बीच तमिलनाडु CM-एक्टर विजय का आया रिएक्शन, बोले- NEET परीक्षा सिस्टम को...

22 जुलाई को सीएम-एक्टर सी. जोसेफ विजय ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर नीट पेपर लीक पर प्रतिक्रिया दी और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना समर्थन दिया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'NEET परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं का सपोर्ट करने के लिए आगे आए लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी समेत कई नेताओं की गिरफ्तारी गैर-लोकतांत्रिक है. ये काम निंदनीय हैं. तमिझागा वेत्री कझगम, कल हुई बुरी घटना की बुराई करने के लिए आज संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों द्वारा किए जा रहे प्रोटेस्ट को अपना पूरा सपोर्ट देता है.'

हैदराबाद: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री-एक्टर सी. जोसेफ विजय ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) परीक्षा के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों का पुरजोर समर्थन किया है. उन्होंने केंद्र सरकार से छात्रों और तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को समझने का आग्रह किया और NEET परीक्षा को पूरी तरह खत्म करने की अपनी पार्टी की पुरानी मांग को दोहराया है.

उन्होंने NEET परीक्षा को खत्म करने की बात रखते हुए आगे लिखा, 'NEET के बारे में, टीवीके का पक्का इरादा है कि NEET परीक्षा सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए. हम वोट-बैंक की पॉलिटिक्स के लिए NEET सिस्टम के बारे में कभी झूठे वादे नहीं करेंगे. यह एक ऐसा सिस्टम है जो न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि उनके परिवारों पर भी बुरा असर डालता है. अगर NEET जैसी परीक्षाएं खत्म करनी हैं, तो सबसे पहले एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में ट्रांसफर करना होगा. यही एकमात्र पक्का सॉल्यूशन है. अगर ऐसा करने में कोई कानूनी या प्रोसेस से जुड़ी रुकावटें आती हैं, तो जब तक ये मुद्दे हल नहीं हो जाते, तब तक राज्य सरकारों को ताकत देने के लिए एक अंतरिम उपाय के तौर पर 'स्पेशल कंकरेंट लिस्ट' बनाई जानी चाहिए. इससे राज्यों को जनरल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन जैसे मामलों पर पूरा अधिकार देने का रास्ता साफ होगा. यह परमानेंट और अंतरिम, दोनों तरह के समाधानों के लिए हमारा विजन है.

उन्होंने अपने वादों को दोहराते हुए लिखा, 'हमने अपनी पार्टी की शुरुआत में ही, हमारे कजगम द्वारा आयोजित एजुकेशनल अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान इस पर जोर दिया था. केंद्र सरकार को हमारे लोगों और हमारे स्टूडेंट्स की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. इस सम्मान को दिखाते हुए, NEET परीक्षा को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए. हम फिर से कहते हैं कि इस मुद्दे का यही एकमात्र समाधान है.'