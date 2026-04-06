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तमिल एक्ट्रेस सुभाषिनी बालासुब्रमण्यम ने की आत्महत्या, मौत से पहले पति से वीडियो कॉल पर हुई थी तीखी बहस

टीवी शो 'कयाल' फेम तमिल एक्ट्रेस सुभाषिनी बालासुब्रमण्यम ने आत्महत्या कर ली है. मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

Subashini Balasubramaniyam
सुभाषिनी बालासुब्रमण्यम (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 6, 2026 at 8:03 PM IST

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चेन्नई: तमिल इंडस्ट्री की पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस सुभाषिनी बालासुब्रमण्यम के सुसाइड करने की घटना ने दुनिया को चौंका दिया है. सुभाषिनी उर्फ ​​शशिपाला (36) श्रीलंका की रहने वाली हैं. वह टेलीविजन पर आने वाले सीरियल में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही थीं.

सुभाषिनी ने अप्रैल 2024 में बेंगलुरु के बिपिन चंद्रन (38) से शादी की थी. वह अपने पति के साथ बेंगलुरु में रहती थीं. जब वह टीवी सीरियल में एक्टिंग करने के लिए चेन्नई आईं, तो रहने के लिए उन्होंने अय्यप्पनथंगल में एक प्राइवेट अपार्टमेंट में घर किराए पर लिया था. जब वह चेन्नई में शूटिंग कर रही थीं, तो वह इसी घर में रहती थीं.

ऐसे में, अय्यप्पनथंगल सीरियल में काम करने के लिए 3 तारीख को बैंगलोर से घर आई थी. रविवार आधी रात को वह अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी. उस समय, परिवार को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई. इससे गुस्सा होकर सुभाषिनी ने एक दुखद फैसला लिया और वीडियो कॉल पर ही आत्महत्या कर ली.

इससे हैरान होकर उसके पति ने अपार्टमेंट के गार्ड को इस बारे में बताया. गार्ड ने तुरंत पोरुर पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, सुभाषिनी को पूनमल्ली सरकारी अस्पताल ले गई. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद, पुलिस ने सुभाषिनी की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए किलपौक सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया.

पुलिस एक्ट्रेस की मौत के वजह का पता लगा रही है. क्या एक्ट्रेस ने यह फैसला फैमिली प्रॉब्लम की वजह से लिया या किसी और वजह से? पुलिस जांच कर रही है. पुलिस एक्ट्रेस के पति बिपिन चंद्रन से भी पूछताछ करने का योजना बना रही है. इस मामले के लिए RTO जांच का ऑर्डर दिया गया है. टीवी सीरियल की सपोर्टिंग एक्ट्रेस के खुदकुशी करने की घटना से उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाले लोग सदमे में हैं.

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