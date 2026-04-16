तमन्ना भाटिया पावर सोप्स केस: एक्ट्रेस को मद्रास HC से लगा झटका, आखिर क्यों 1 करोड़ रुपये के दावे को किया गया खारिज?
कोर्ट ने तमन्ना भाटिया के पावर सोप्स केस पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने 1 करोड़ रुपये के दावे को खारिज कर दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 16, 2026 at 8:58 PM IST
हैदराबाद: एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार, 16 अप्रैल को तमन्ना भाटिया के पावर सोप्स मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने तमन्ना भाटिया द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया. यह मामला तमन्ना और एक साबुन कंपनी 'पावर सोप्स' के बीच विवाद से जुड़ा हुआ है. तमन्ना ने इस मामले में 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की भी मांग की थी.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को तमन्ना भाटिया की एक अपील खारिज कर दी. इस अपील में उन्होंने एक सिंगल जज के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने 'पावर सोप्स' से 1 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी.
Madras High Court has dismissed an appeal by Tamanna Bhatia against an order rejecting her claim of ₹1 crore against Power Soaps over alleged use of her images despite expiry of the endorsement agreement.@tamannaahspeaks pic.twitter.com/ymziOFZao3— Bar and Bench (@barandbench) April 16, 2026
तमन्ना का आरोप था कि कंपनी ने उन्हें अपना ब्रांड एंबेसडर बनाने का समझौता खत्म होने के बाद भी साबुन के रैपर और प्रचार सामग्री पर उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल जारी रखा. जस्टिस पी. वेलमुरुगन और जस्टिस के. गोविंदराजन थिलाकावडी की बेंच ने 2017 में सिंगल जज द्वारा दिए गए आदेश को सही ठहराया.
अपने मुकदमे में तमन्ना ने कहा था कि उन्होंने 7 अक्टूबर, 2008 को पावर सोप्स के साथ एक समझौता किया था, जिसमें कंपनी द्वारा बनाए गए साबुनों के रैपर पर अपनी तस्वीरों के इस्तेमाल की सहमति दी थी. यह समझौता एक साल की अवधि के लिए किया गया था और 6 अक्टूबर, 2009 तक वैध थाय
समझौते की अवधि खत्म होने के बाद, इसे रिन्यू नहीं किया गया. तमन्ना ने दलील दी कि समझौते की अवधि खत्म होने के बाद भी, कंपनी उनकी मंजूरी के बिना अपने प्रोडक्ट पर उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करती रही. उन्होंने कहा कि इस तरह के लगातार इस्तेमाल से उन्हें नुकसान हुआ है, जिसकी उन्होंने 1 करोड़ रुपये की कीमत लगाई.
दूसरी ओर, कंपनी ने इस याचिका का विरोध किया और यह दलील दी कि तमन्ना ने कोई भी ऐसा आपत्तिजनक साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि उन्हें उसकी जानकारी मिली थी. कंपनी ने यह तर्क दिया कि तमन्ना उन काल्पनिक नुकसानों के लिए किसी भी राशि का दावा करने की हकदार नहीं हैं, जिनका दावा उन्होंने किया है.
सिंगल जज ने तमन्ना भाटिया द्वारा पेश किए गए सबूतों, जिसमें प्रोडक्ट के रैपर, खरीद का एक दस्तावेज और इंटरनेट लिस्टिंग शामिल है, को गैर-भरोसेमंद पाते हुए उनका मुकदमा खारिज कर दिया. न्यायाधीश ने पाया कि ये सबूत 'पावर सोप्स' और तमन्ना भाटिया की तस्वीरों के दुरुपयोग के बीच कोई भी संबंध स्थापित करने में विफल है.