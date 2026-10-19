तब्बू से तापसी पन्नू तक, इन 6 एक्ट्रेस ने तोड़ी टाइपकास्टिंग की दीवार, हर किरदार में दिखाया नया अंदाज
किसी ने निभाया बेबाक महिला का किरदार, तो कोई बनी सख्त पुलिस अफसर, इन एक्ट्रेस ने हर रोल में जान डाली है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: फिल्मी दुनिया में अक्सर अभिनेत्रियों को उनके चर्चित किरदारों के आधार पर एक खास छवि में बांध दिया जाता है, लेकिन कुछ कलाकार हर बार इस छवि को तोड़कर नए अंदाज में सामने आती हैं. कंगना रनौत से लेकर तब्बू और शीना चौहान तक, इन अभिनेत्रियों ने अलग-अलग भूमिकाओं के जरिए अपनी अभिनय क्षमता के नए रंग दिखाए हैं. आइए, जानते हैं इनके बारे में.
1. कंगना रनौत: हर किरदार में नया अंदाज
कंगना रनौत ने फैशन, क्वीन और तनु वेड्स मनु जैसी फिल्मों में अलग-अलग रंग दिखाए हैं. कहीं महत्वाकांक्षी मॉडल, तो कहीं आत्मविश्वास तलाशती युवती के किरदार में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी. कंगना का करियर बताता है कि वह एक ही तरह की भूमिकाओं तक सीमित नहीं रहना चाहतीं.
2. तापसी पन्नू: कोर्टरूम ड्रामा से सस्पेंस थ्रिलर तक
तापसी पन्नू ने पिंक में अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली युवती, थप्पड़ में आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने वाली महिला और हसीन दिलरुबा में रहस्यमयी किरदार निभाकर अपनी विविधता दिखाई. सामाजिक मुद्दों से लेकर रोमांचक कहानियों तक, उनका चुनाव उनकी अलग पहचान को मजबूत करता है.
3. विद्या बालन: अपनी शर्तों पर बनाई पहचान
द डर्टी पिक्चर की बेबाक सिल्क स्मिता, कहानी की विद्या बागची और तुम्हारी सुलु की सुलु—विद्या बालन ने हर किरदार में अलग छाप छोड़ी. उन्होंने साबित किया कि किसी अभिनेत्री की पहचान सिर्फ उसकी छवि से नहीं, बल्कि उसकी अभिनय क्षमता और किरदारों के चुनाव से बनती है.
4. तब्बू: हर भूमिका में दिखी अभिनय की गहराई
तब्बू ने मकबूल, अंधाधुन और दृश्यम जैसी फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं. जटिल भावनाओं से लेकर रहस्य और सख्त पुलिस अधिकारी की भूमिका तक, उन्होंने हर बार अपने अभिनय का नया पहलू दिखाया. उनकी सहज अदाकारी किरदारों को यादगार बना देती है.
5. शीना चौहान: ऐतिहासिक किरदार से IPS अधिकारी तक
शीना चौहान ने संत तुकाराम में आवली जिजाबाई की भूमिका निभाई है. अब वह झटास्य मरणं ध्रुवम् में आईपीएस अधिकारी अनुषा के किरदार में नजर आने वाली हैं. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पुलिस अधिकारी की चुनौतीपूर्ण भूमिका तक का यह सफर उनके अभिनय के अलग-अलग रंग सामने लाने का अवसर है.
6. शेफाली शाह: हर किरदार में दमदार मौजूदगी
दिल्ली क्राइम में पुलिस अधिकारी वर्तिका चतुर्वेदी से लेकर डार्लिंग्स और थ्री ऑफ अस तक, शेफाली शाह ने विविध भूमिकाओं में अपनी प्रतिभा दिखाई है. उनकी खासियत है कि वह बिना अतिरिक्त नाटकीयता के किरदार की भावनाओं को पर्दे पर जीवंत कर देती हैं.
एक ही छवि में बंधकर नहीं रहना चाहतीं ये अभिनेत्रियां
इन छह अभिनेत्रियों का करियर साबित करता है कि अभिनय में विविधता ही किसी कलाकार को अलग पहचान दिलाती है. नए किरदारों को अपनाना और पुरानी छवि से बाहर निकलना आसान नहीं होता, लेकिन यही साहस कलाकारों को दर्शकों के बीच खास बनाता है. आखिरकार, याद वही कलाकार रहते हैं, जो हर नई भूमिका के साथ दर्शकों को कुछ नया देखने का मौका देते हैं.