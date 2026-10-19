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तब्बू से तापसी पन्नू तक, इन 6 एक्ट्रेस ने तोड़ी टाइपकास्टिंग की दीवार, हर किरदार में दिखाया नया अंदाज

इंडियन सिनेमा एक्ट्रेस ( IANS )

हैदराबाद: फिल्मी दुनिया में अक्सर अभिनेत्रियों को उनके चर्चित किरदारों के आधार पर एक खास छवि में बांध दिया जाता है, लेकिन कुछ कलाकार हर बार इस छवि को तोड़कर नए अंदाज में सामने आती हैं. कंगना रनौत से लेकर तब्बू और शीना चौहान तक, इन अभिनेत्रियों ने अलग-अलग भूमिकाओं के जरिए अपनी अभिनय क्षमता के नए रंग दिखाए हैं. आइए, जानते हैं इनके बारे में.

1. कंगना रनौत: हर किरदार में नया अंदाज