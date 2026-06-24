ETV Bharat / entertainment

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फेम तन्मय वेकारिया के पिता अरविंद वेकारिया का निधन, CINTAA ने जताया शोक

अरविंद वेकारिया ( @CintaaOfficial X Handle )

हैदराबाद: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के एक्टर तन्मय वेकारिया के पिता और जाने-माने गुजराती एक्टर अरविंद वेकारिया का निधन हो गया है. पॉपुलर शो में 'बाघा' का किरदार निभाने वाले तन्मय ने पिछले साल अक्टूबर में अपनी मां को खो दिया था. उन्होंने इस दुखद घटना के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. हालांकि, इस खबर की पुष्टि सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) ने की है, सिंटा ने एक शोक संदेश के जरिए सीनियर आर्टिस्ट को श्रद्धांजलि दी. उनकी मौत की वजह अभी पता नहीं चली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तन्मय के पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थीं. मौत की असल वजह अभी साफ नहीं है और इस बारे में और जानकारी का इंतजार है. इस दुखद खबर से फैंस ने संवेदनाएं व्यक्त की है को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि माँ के निधन के बाद से ही वह मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. वहीं, सिंटा ने इस खबर को शेयर करते हुए एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर लिखा है, 'सिंटा सीनियर एक्टर और थिएटर आर्टिस्ट अरविंद वेकारिया के निधन पर शोक व्यक्त करता है.'