'हम जीत गए', बिग बी से SRK, चिरंजीवी से मोहनलाल तक, T20 वर्ल्ड कप जीत से इंडियन सिनेमा में जश्न का माहौल, दिल से दी बधाई
टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 256 रनों का बड़ा टारगेट दिया था और भारत ने इस खिताबी मुकाबले को 96 रनों से जीता.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 9, 2026 at 11:05 AM IST
हैदराबाद: टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया. टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप जीत से पूरे देश में खुशी की लहर है. देशभर में लोग घर से लेकर सड़कों तक जश्न मना रहे हैं. सोशल मीडिया टीम इंडिया को बधाई देने से भरा पड़ा है. आमजन से लेकर राजनीति, खेल, बिजनेस और मनोरंजन जगत की दिग्गज हस्तियों ने टीम इंडिया की जीत पर दिल खोलकर बधाई दी है. इसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान समेत बॉलीवुड से लेकर साउथ सितारों ने जीत की बधाई दी है.
T 5679 - कहा था नहीं देखूँगा तो जीत जाएँगे ! हो गया ! pic.twitter.com/JHgQyc2v2S— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 8, 2026
अमिताभ बच्चन
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, 'हा था नहीं देखूंगा तो जीत जाएंगे, हो गया'. इसी के साथ बिग बी ने जीत की तस्वीरें भी शेयर की हैं.
What a comprehensive victory!! Well done to our men in blue!!! You guys are champions and watching you on the field has made us all very proud.— Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 8, 2026
Take a bow. Jai Hind! pic.twitter.com/X3Tsym3e01
शाहरुख खान
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने बीती रात अपने एक्स हैंडल पर टीम इंडिया की जीत पर खुशी जताते हुए लिखा है, 'वाह क्या शानदार जीत है!! हमारी नीली जर्सी वाली टीम को बहुत-बहुत बधाई!!! आप लोग चैंपियन हैं और मैदान पर आपको खेलते देखना हम सभी के लिए गर्व की बात है, सलाम! जय हिंद!
आमिर खान
वहीं, बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक आमिर खान के हवाले से उनके फिल्म प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोड्क्शन ने टीम इंडिया की जीत पर आमिर खान की फिल्मों के कुछ विनिंग सीन शेयर कर बधाई दी है.
सनी देओल
बॉलीवुड के तारा सिंह सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है, टीम इंडिया के गबरू, आपने यह कर दिखाया, चैंपियन आपने हिंदुस्तान को गर्व महसूस कराया है, टीम इंडिया को बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत पर बधाई'.
अनिल कपूर
बॉलीवुड के झक्कास एक्टर अनिल कपूर ने टीम इंडिया की जीत पर मजेदार पोस्ट साझा किया है. अनिल कपूर ने लिखा है, आज कीवी थोड़ी ज्यादा ही मीठी लग रही है. टीम इंडिया को जीत की बधाई, आपने हमेशा देश का सिर ऊंचा किया है'.
My throat is gone from all the shouting, but my smile isn't going anywhere all week!#TeamIndia you have made billions of hearts beat with pride tonight! CHAMPIONS once again! 🇮🇳🙌— Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 8, 2026
अजय देवगन
बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन भी क्रिकेट के बड़े दिवाने हैं. वह इंडिया की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जीत पर बधाई देना नहीं भूलते हैं. टी 20 वर्ल्ड कप 2026 जीत पर अजय ने अपनी एक्स पर लिखा है, मैं खूब चिल्लाया, लेकिन मेरी स्माइल इस हफ्ते कहीं और शिफ्ट नहीं होगी, टीम इंडिया आज रात आपने करोड़ों दिलों की धड़कनों को जीता है. एक बार फिर चैंपियन.
हर घर का माहौल 🕺🏼🥁— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 8, 2026
Congratulations on bringing the World Cup home, Team India 🇮🇳 pic.twitter.com/m6Tmmqj4NB
अक्षय कुमार
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला के गाने रामजी सबका भला करेंगे की क्लिप शेयर कर लिखा है, हर घर का माहौल, ट्रॉफी घर लाने के लिए शुक्रिया'.
INDIAAAAAAAAA!!!!!!! 🇮🇳— Abhishek 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐜𝐡𝐚𝐧 (@juniorbachchan) March 8, 2026
CHAMPIONS!!! 💪🏽
अभिषेक बच्चन
क्रिकेट फैंस अभिषेक बच्चन ने अपने एक्स हैंडल पर टीम इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर की है और लिखा है, टीम इंडिया चैंपियन'.
Congratulations to Team India on lifting the T20 World Cup 2026!— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) March 8, 2026
A remarkable journey filled with grit, passion and outstanding teamwork throughout the tournament.
A truly memorable victory that has made the entire nation proud! 👏💐
Jai hind 🇮🇳 #TeamIndia #T20WorldCup2026 pic.twitter.com/4DIrRs8XOv
चिरंजीवी
साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी ने टी 20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत पर खुशी जाहिर की है और अपने एक्स हैंडल पर टीम इंडिया की ट्रॉफी के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा है, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर बधाई. पूरे टूर्नामेंट का शानदार सफर, जिसमें जुनून, टीम वर्क और साहस नजर आया'.
Heartiest congratulations to Team India for winning back-to-back T20 World Cups. 🏆— Allu Arjun (@alluarjun) March 9, 2026
A proud moment for the entire nation.
Jai Hind! 🇮🇳 pic.twitter.com/XMkCEBPWmi
अल्लू अर्जुन
पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन ने आज 9 मार्च की सुबह अपने एक्स हैंडल पर टीम इंडिया को बधाई देते हुए लिखा है, बैक टू बैक टी 20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को दिल से बधाई. पूरे देश के लिए गर्व का पल, जय हिंद'.
The champions stay champions 🇮🇳🔥— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) March 8, 2026
Defending the #T20WorldCup in style with fearless, aggressive cricket.
What a team. What a moment for India ❤️#T20WorldCup @BCCI
राम चरण
आरआरआर स्टार राम चरण ने भी टीम इंडिया को दिल से बधाई दी है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, चैंपियंस हमेशा चैंपियन रहते है. निडर और आक्रामक रूप से अपने ही स्टाइल में वर्ल्ड कप जीता. क्या टीम है, भारत के लिए क्या मोमेंट है'.
CHAMPIONS OF THE WORLD! 🏆🇮🇳— Mammootty (@mammukka) March 8, 2026
Congratulations to Team India for a dominant campaign to lift the #T20WorldCup26 trophy.
Special congratulations Dear @IamSanjuSamson for winning the ICC Player of the Tournament after an outstanding World Cup performance. pic.twitter.com/BoETmQPluH
ममूटी
साउथ सुपरस्टार ममूटी भी टीम इंडिया की हर जीत पर बधाई देना नहीं भूलते हैं. सेमीफाइनल में जीत के बाद अब वर्ल्ड कप जीत पर भी ममूटी ने टीम इंडिया को दिल से बधाई दी है. उन्होंने लिखा है, दुनिया के चैंपियंस, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीत पर बधाई. खासकर संजू सैमसन को जिन्होंने अपने खेल से कमाल ही नहीं किया, बल्कि मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं.
THE TRICOLOUR FLIES SUPREME! 🇮🇳— Mohanlal (@Mohanlal) March 8, 2026
THE CUP STAYS HOME!
India writes history as the first team to retain the T20 World Cup, standing alone as three-time champions! A night of dominance that will be etched in gold forever.
Well done, #TeamIndia ! A relentless journey defined by… pic.twitter.com/Q10z79mqgR
मोहनलाल
साउथ सुपरस्टार मोहनलाल ने भी अपने एक्स हैंडल पर टीम इंडिया की जीत पर लिखा है, तिरंगा आज सबसे ऊंचा है, कप हमारे घर में ही है. टीम इंडिया ने इतिहास रचा और टी20 वर्ल्ड कप को जीता. भारत ने तीन बार टी 20 वर्ल्ड कप जीत देश का सिर गर्व से ऊंचा किया. बहुत बढ़िया, टीम इंडिया, वाकई में आपका शानदार टूर्नामेंट.
अनुष्का शर्मा
टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली की स्टार वाइफ अनुष्का शर्मा ने टी 20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर कर अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा है, इस शानदार जीत के लिए ब्रिलियंट टीम को दिल से बधाई, बैक टू बैक वर्ल्डकप जीत'.