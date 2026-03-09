ETV Bharat / entertainment

'हम जीत गए', बिग बी से SRK, चिरंजीवी से मोहनलाल तक, T20 वर्ल्ड कप जीत से इंडियन सिनेमा में जश्न का माहौल, दिल से दी बधाई

बॉलीवुड के तारा सिंह सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है, टीम इंडिया के गबरू, आपने यह कर दिखाया, चैंपियन आपने हिंदुस्तान को गर्व महसूस कराया है, टीम इंडिया को बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत पर बधाई'.

वहीं, बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक आमिर खान के हवाले से उनके फिल्म प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोड्क्शन ने टीम इंडिया की जीत पर आमिर खान की फिल्मों के कुछ विनिंग सीन शेयर कर बधाई दी है.

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने बीती रात अपने एक्स हैंडल पर टीम इंडिया की जीत पर खुशी जताते हुए लिखा है, 'वाह क्या शानदार जीत है!! हमारी नीली जर्सी वाली टीम को बहुत-बहुत बधाई!!! आप लोग चैंपियन हैं और मैदान पर आपको खेलते देखना हम सभी के लिए गर्व की बात है, सलाम! जय हिंद!

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, 'हा था नहीं देखूंगा तो जीत जाएंगे, हो गया'. इसी के साथ बिग बी ने जीत की तस्वीरें भी शेयर की हैं.

हैदराबाद: टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया. टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप जीत से पूरे देश में खुशी की लहर है. देशभर में लोग घर से लेकर सड़कों तक जश्न मना रहे हैं. सोशल मीडिया टीम इंडिया को बधाई देने से भरा पड़ा है. आमजन से लेकर राजनीति, खेल, बिजनेस और मनोरंजन जगत की दिग्गज हस्तियों ने टीम इंडिया की जीत पर दिल खोलकर बधाई दी है. इसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान समेत बॉलीवुड से लेकर साउथ सितारों ने जीत की बधाई दी है.

बॉलीवुड के झक्कास एक्टर अनिल कपूर ने टीम इंडिया की जीत पर मजेदार पोस्ट साझा किया है. अनिल कपूर ने लिखा है, आज कीवी थोड़ी ज्यादा ही मीठी लग रही है. टीम इंडिया को जीत की बधाई, आपने हमेशा देश का सिर ऊंचा किया है'.

अजय देवगन

बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन भी क्रिकेट के बड़े दिवाने हैं. वह इंडिया की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जीत पर बधाई देना नहीं भूलते हैं. टी 20 वर्ल्ड कप 2026 जीत पर अजय ने अपनी एक्स पर लिखा है, मैं खूब चिल्लाया, लेकिन मेरी स्माइल इस हफ्ते कहीं और शिफ्ट नहीं होगी, टीम इंडिया आज रात आपने करोड़ों दिलों की धड़कनों को जीता है. एक बार फिर चैंपियन.

अक्षय कुमार

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला के गाने रामजी सबका भला करेंगे की क्लिप शेयर कर लिखा है, हर घर का माहौल, ट्रॉफी घर लाने के लिए शुक्रिया'.

अभिषेक बच्चन

क्रिकेट फैंस अभिषेक बच्चन ने अपने एक्स हैंडल पर टीम इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर की है और लिखा है, टीम इंडिया चैंपियन'.

चिरंजीवी

साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी ने टी 20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत पर खुशी जाहिर की है और अपने एक्स हैंडल पर टीम इंडिया की ट्रॉफी के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा है, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर बधाई. पूरे टूर्नामेंट का शानदार सफर, जिसमें जुनून, टीम वर्क और साहस नजर आया'.

अल्लू अर्जुन

पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन ने आज 9 मार्च की सुबह अपने एक्स हैंडल पर टीम इंडिया को बधाई देते हुए लिखा है, बैक टू बैक टी 20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को दिल से बधाई. पूरे देश के लिए गर्व का पल, जय हिंद'.

राम चरण

आरआरआर स्टार राम चरण ने भी टीम इंडिया को दिल से बधाई दी है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, चैंपियंस हमेशा चैंपियन रहते है. निडर और आक्रामक रूप से अपने ही स्टाइल में वर्ल्ड कप जीता. क्या टीम है, भारत के लिए क्या मोमेंट है'.

ममूटी

साउथ सुपरस्टार ममूटी भी टीम इंडिया की हर जीत पर बधाई देना नहीं भूलते हैं. सेमीफाइनल में जीत के बाद अब वर्ल्ड कप जीत पर भी ममूटी ने टीम इंडिया को दिल से बधाई दी है. उन्होंने लिखा है, दुनिया के चैंपियंस, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीत पर बधाई. खासकर संजू सैमसन को जिन्होंने अपने खेल से कमाल ही नहीं किया, बल्कि मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं.

मोहनलाल

साउथ सुपरस्टार मोहनलाल ने भी अपने एक्स हैंडल पर टीम इंडिया की जीत पर लिखा है, तिरंगा आज सबसे ऊंचा है, कप हमारे घर में ही है. टीम इंडिया ने इतिहास रचा और टी20 वर्ल्ड कप को जीता. भारत ने तीन बार टी 20 वर्ल्ड कप जीत देश का सिर गर्व से ऊंचा किया. बहुत बढ़िया, टीम इंडिया, वाकई में आपका शानदार टूर्नामेंट.

अनुष्का शर्मा

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली की स्टार वाइफ अनुष्का शर्मा ने टी 20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर कर अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा है, इस शानदार जीत के लिए ब्रिलियंट टीम को दिल से बधाई, बैक टू बैक वर्ल्डकप जीत'.