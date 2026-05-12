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'सिस्टम' का शानदार ट्रेलर रिलीज, प्राइम वीडियो पर इस दिन देखें 'पावर बनाम जस्टिस' की लड़ाई की अनोखी कहानी

प्राइम ओरिजिनल फिल्म सिस्टम एक दमदार कोर्टरूम थ्रिलर है, जिसका निर्देशन अश्विनी अय्यर तिवारी ने किया है.

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'सिस्टम' का शानदार ट्रेलर रिलीज (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 12, 2026 at 1:17 PM IST

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हैदराबाद: प्राइम वीडियो ने आज 12 मई को अपनी आने वाली ओरिजिनल फिल्म सिस्टम का ट्रेलर रिलीज किया है, जो एक दमदार कोर्टरूम थ्रिलर है और ऐसे सिस्टम को चुनौती देती है, जहां ताकत ही सच तय करती है. अश्विनी अय्यर तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को पम्मी बावेजा, हरमन बावेजा और स्मिता बालिगा ने प्रोड्यूस किया है. सिस्टम महत्वाकांक्षा, बदला, न्याय की लड़ाई और नैतिक मूल्यों जैसे यूनिवर्सल थीम को दिखाती है.

हरमन बावेजा, अरुण सुकुमार, अश्विनी अय्यर तिवारी, तसनीम लोखंडवाला और अक्षत घिल्डियाल द्वारा लिखी गई इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर लीड रोल में नजर आएंगे. इनके साथ प्रीति अग्रवाल, अदिनाथ कोठारे, आश्रिया मिश्रा, गौरव पांडे और सयानदीप सेनगुप्ता अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. सिस्टम 22 मई को हिंदी में भारत समेत दुनियाभर के 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर एक्सक्लूसिव प्रीमियर होगी.

सिस्टम का ट्रेलर नेहा से शुरू होता है, जो सोनाक्षी सिन्हा द्वारा निभाई गई एक दृढ़ निश्चयी युवा वकील है. उसे अपने पिता (आशुतोष गोवारिकर) से एक मुश्किल चुनौती मिलती है कि अगर उसे उनकी फर्म में पार्टनर बनना है तो खुद को साबित करना होगा. इस चुनौती को पूरा करने के लिए वह सारिका (ज्योतिका) को साथ लाती है, जो एक तेज-तर्रार कोर्टरूम स्टेनोग्राफर है और जिसके अपने छिपे हुए मकसद भी हैं.

इसके बाद ट्रेलर में तेज रफ्तार कोर्टरूम लड़ाइयों, उलझे रिश्तों और कई दमदार पलों की झलक देखने को मिलती है, 'अमीरी के शोर में गरीब की आवाज खो जाती है' जैसे असरदार डायलॉग सीधे फिल्म के मुख्य संघर्ष को सामने रखते हैं. ट्रेलर यह सवाल छोड़ जाता है कि ऐसे सिस्टम में जहां असर और ताकत सच पर भारी पड़ सकती है, क्या न्याय मर चुका है या उसके पास अब भी लड़ने का मौका है?

क्या बोलीं सोनाक्षी सिन्हा?

नेहा के किरदार में नजर आने वाली सोनाक्षी सिन्हा, जो फिल्म में एक महत्वाकांक्षी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनी हैं, कहती हैं, 'इस किरदार को निभाना मेरे लिए बेहद खास और संतोषजनक अनुभव रहा. मैं हमेशा ऐसी कहानियों की तरफ आकर्षित होती हूं, जो मुझे एक कलाकार के तौर पर चुनौती दें, और प्राइम वीडियो ने मुझे दहाड़ से लेकर अब सिस्टम तक अलग-अलग जॉनर और विषयों को एक्सप्लोर करने का मौका दिया है. यह ओरिजिनल फिल्म सिर्फ एक लीगल ड्रामा नहीं है, बल्कि उस समाज को भी दिखाती है, जिसमें हम जीते हैं, जहां कभी-कभी न्याय भी हमारे आसपास मौजूद सामाजिक ढांचे की तरह बंटा हुआ नजर आता है. अश्विनी के साफ विजन ने मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देने में मदद की और अब मैं उत्साहित हूं यह देखने के लिए कि सिस्टम के प्रीमियर पर दर्शकों का क्या रिस्पॉन्स रहता है.

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