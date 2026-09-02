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पद्मावत जौहर कंट्रोवर्सी: स्वरा भास्कर ने दी सफाई, बोलीं- मेरे बयान को गलत समझा, कभी नहीं कहा पद्मावती कायर थीं

एक्ट्रेस ने बताया कि ये बयान उन्होंने तब दिए, जब उनसे पद्मावत देखने के बाद भंसाली को लिखे खुले पत्र के बारे में पूछा गया.

Swara Bhasker
स्वरा भासकर (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2026 at 1:51 PM IST

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हैदराबाद: स्वरा भास्कर इन दिनों संजय लीला भंसाली की सुपरहिट फिल्म पद्मावत के जौहर वाले सीन पर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस की उनके बयान पर चौतरफा आलोचना हो रही है. इस पर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर आकर अपनी सफाई दी है. अभिनेत्री ने कहा कि उनक बयान को 'गलत' और 'भ्रामक' समझा जा रहा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने रानी पद्मावती या जौहर करने वाली महिलाओं को कभी 'कायर' भी नहीं कहा. स्वरा ने बीती मंगलवार रात को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करके इस विवाद पर अपनी बात रखी.

एक्ट्रेस ने बताया कि ये बयान उन्होंने 31 अगस्त को नई दिल्ली में दिए थे, जब उनसे पद्मावत देखने के बाद संजय लीला भंसाली को लिखे खुले पत्र के बारे में पूछा गया था. स्वरा ने बताया, 'आज सुबह से मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह कल के एक कार्यक्रम का है, जहां मुझसे पूछा गया था कि पद्मावत देखने के बाद मैंने संजय लीला भंसाली को खुला पत्र क्यों भेजा था'.

उन्होंने दावा किया कि उनके बयान के एक हिस्से को संदर्भ से हटाकर इस तरह पेश किया गया है, जैसे उन्होंने रानी पद्मावती और महल की अन्य महिलाओं को कायर कहा हो. एक्ट्रेस ने सफाई देते हुए कहा, 'मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि रानी पद्मावती कायर थीं या महल की बाकी औरतें कायर थीं'. स्वरा ने आगे कहा कि लोगों को उनकी आलोचना या अपशब्द कहने की पूरी छूट है, लेकिन उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे उनके द्वारा वास्तव में कहे गए शब्दों के आधार पर ही ऐसा करें.

जौहर वाले सीन के बारे में स्वरा भास्कर ने क्या कहा?

बीती 31 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में स्वरा ने पद्मावत के क्लाइमेक्स, विशेष रूप से जौहर के सीन के बारे में बात की थी. उनकी आलोचना इस बात पर थी कि उनके अनुसार यह सीन बलात्कार पीड़ितों को क्या संदेश दे सकता है. उन्होंने कहा था, 'मैं इसे देख रही थी और मैंने सोचा कि अगर, भगवान न करे, मैं बलात्कार पीड़िता होती, तो यह फिल्म मुझे क्या संदेश दे रही होती? मुझे शर्म आती कि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या क्यों नहीं की'.

स्वरा ने तर्क दिया कि इस सीन को इस तरह समझा जा सकता है कि यौन उत्पीड़न के बाद एक महिला के जीवन का मूल्य कम हो जाता है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या फिल्मों को ऐसे समाज में ऐसा संदेश देना चाहिए, जहां यौन हिंसा एक गंभीर समस्या बनी हुई है. उन्होंने कहा, 'क्या हम यह कह रहे हैं कि बलात्कार एक महिला के जीवन का अंत है? यह सीन बेहद आपत्तिजनक था. अपने स्पष्टीकरण में, स्वरा ने आगे कहा कि वह एक काल्पनिक बलात्कार पीड़िता के नजरिए से बोल रही थीं. उन्होंने कहा कि क्लाइमेक्स देखते समय, उन्होंने कल्पना की कि अगर फिल्म यह सुझाव देती है कि बलात्कार के बाद जीने से बेहतर मृत्यु है, तो ऐसी पीड़िता कैसा महसूस करेगी'.

सफाई देने के दौरान, स्वरा ने 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले का भी जिक्र किया, जिसे आमतौर पर निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है. उन्होंने कहा कि लोगों को निर्भया के जीने और संघर्ष करने के दृढ़ संकल्प को याद रखना चाहिए. स्वरा के अनुसार, जीने की इच्छा को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, खासकर यौन हिंसा से बचे लोगों की बात करते समय.

अभिनेत्री का यह लेटेस्ट स्पष्टीकरण उनके उन बयान के बाद आया है, जिन्होंने ऑनलाइन बहस छेड़ दी थी. कुछ यूजर्स ने फिल्म में जौहर के सीन की उनकी आलोचना का समर्थन किया, जबकि अन्य ने तर्क दिया कि उनके बयान रानी पद्मावती और इस ऐतिहासिक प्रथा से जुड़ी महिलाओं के प्रति अपमानजनक थीं. स्वरा ने अब कहा है कि उन पर की गई आलोचना उनके शब्दों की गलतफहमी पर आधारित थी. एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'मेरा वीडियो क्लिप वायरल हो गया है, इसका गलत समझा जा रहा है. मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि रानी पद्मावती या कोई भी सती कायर थी. अगर आप गाली-गलौज करना चाहते हैं, तो करें - लेकिन मेरे वास्तविक बयान के आधार पर करें'.

बता दें, संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म पद्मावत साल 2018 में रिलीज हुई थी. इस ऐतिहासिक ड्रामा में दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती, शाहिद कपूर ने महारावल रतन सिंह और रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभाई थी.

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