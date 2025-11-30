स्वरा भास्कर के ससुर को आखिर हुआ क्या, जो करनी पड़ी सर्जरी? एक्ट्रेस ने कहा- प्लीज दुआ करें
स्वरा भास्कर ने अपने ससुर को लेकर बड़ा खुलासा किया है. साथ ही फैंस से उनके ससुर के लिए दुआ करने की अपील की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 30, 2025 at 5:08 PM IST
मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के ससुर और नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट फहाद अहमद के पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अचानक आई फैमिली इमरजेंसी के बारे में एक अपडेट शेयर किया है. उन्होंने अपने फैंस से फहाद के पिता के लिए दुआ करने की अपील की है.
रविवार, 30 नवंबर को स्वरा ने अपनी इंस्टाग्राम पर उनकी हेल्थ के बारे में एक अपडेट शेयर किया, जिसमें बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हुई है. एक्ट्रेस ने बताया कि वह और उनके पति फहाद अहमद अभी सिचुएशन का ध्यान रख रहे हैं और उन्होंने सभी से रिक्वेस्ट की है कि वे उनके ससुर को अपनी दुआओं में याद रखें.
अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक्ट्रेस ने नोट में लिखा है, 'कल (शनिवार, 29 ) रात को पता चला कि फहाद के पिता और मेरे ससुर को ब्रेन हैमरेज हुआ है. आज सुबह उनका ऑपरेशन किया गया. हम इस फैमिली इमरजेंसी का ध्यान रख रहे हैं और कुछ दिनों तक अवेलेबल रहेंगे. प्लीज अंकल को अपनी दुआओं में रखना.' कैप्शन में, उन्होंने बस इतना लिखा, 'प्लीज मेरे ससुर के लिए दुआ करें.'
स्वरा और फहाद तीन साल तक दोस्त रहे, फिर उन्होंने 16 फरवरी 2023 को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज सेरेमनी से शादी कर ली. वे 2019 में एक प्रोटेस्ट में मिले थे. उन्होंने उसी साल सितंबर में अपने पहले बच्चे, राबिया को जन्म दिया.
स्वरा भास्कर हाल ही में फहाद के साथ कपल्स रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आई थीं. एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, उन्होंने अपने सफर के बारे में बताया कि प्रेग्नेंसी और डिलीवरी के 2.5 साल बाद यह शो उनका पहला ऑन-कैमरा प्रोजेक्ट था. उन्होंने यह भी बताया कि वह शो में इसलिए शामिल हुईं क्योंकि शूट शेड्यूल मैनेजेबल था और काम पर वापस जाना आसान था.