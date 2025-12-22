'SVC59' के ऑफिशियल टाइटल से हटा पर्दा, ये है विजय देवरकोंडा की एक्शन फिल्म का नाम

ETV Bharat / entertainment

'SVC59' के ऑफिशियल टाइटल से पर्दा हट गया है. आइए जानें विजय देवरकोंडा की फिल्म का ऑफिशियल टाइटल क्या है...

Published : December 22, 2025 at 7:46 PM IST

हैदराबाद: श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा प्रोड्यूस की गई 'SVC59' के ऑफिशियल टाइटल का इंतजार अब खत्म हुआ. फैंस इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. उनके इंतजार पर ब्रेक लगाते हुए मेकर्स ने सोमवार, 22 दिसंबर को 'SVC59' के ऑफिशियल टाइटल का खुलासा किया है. इस फिल्म में विजय देवरकोंडा और कीर्ति सुरेश अहम भूमिका में हैं.

'SVC59' के मेकर्स ने क्रिसमस से पहले फैंस को तोहफा दिया है. मेकर्स ने सोमवार को 'SVC59' के ऑफिशियल टाइटल का अनावरण किया है. सोशल मीडिया पर फिल्म के टाइटल की झलक साझा करते हुए लिखा है, 'उसे देखो. उसे सुनो. नाम याद रखना - राउडी जनार्धना टाइटल ग्लिम्प्स अब रिलीज हो गया है. एक ऐसी पहचान का जन्म जो झुकने से इनकार करती है.'

'SVC59' का ऑफिशियल टाइटल 'राउडी जनार्धना' है. ग्लिम्स में विजय देवरकोंडा एक नए अंदाज में नजर आएं. खून में लथपथ विजय देवरकोंडा दुश्मनों को मौत के घाट उतारते दिख रहे हैं. उनका ये लुक रूह कंपा देने वाली है. फैंस को विजय का ये किरदार काफी पंसद आया है.

टीम ने हैदराबाद में हुए एक बड़े इवेंट में अपनी फिल्म की एक जबरदस्त झलक रिलीज की. टीम हालांकि विजय देवरकोंडा इस इवेंट में मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रोड्यूसर दिल राजू और रवि किरण कोला समेत कई लोगों ने मीडिया से बात की.

अक्टूबर में, विजय ने एक शुभ पूजा सेरेमनी के साथ अपनी नई फिल्म की ऑफिशियल एलान किया था और यह कन्फर्म किया कि नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश फीमेल लीड रोल निभाएंगी. मेकर्स ने लॉन्च इवेंट की कुछ तस्वीरे भीं शेयर की थी.

हालांकि फिल्म का वर्किंग टाइटल SVC59 था, लेकिन प्रोड्यूसर दिल राजू ने कन्फर्म किया है कि ऑफिशियल टाइटल राउडी जनार्दन है. इस फिल्म को रवि किरण कोला ने डायरेक्ट किया. यह एक हाई-वोल्टेज एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है, जिसमें इमोशनल पहलू होंगे. यह एक ऐसा जॉनर है जिसमें विजय ने अक्सर बेहतरीन काम किया है.

क्रिस्टो जेवियर इस फिल्म के लिए म्यूजिक बना रहे हैं, जो बहुत बड़े बजट में बन रही है. उम्मीद है कि जल्द ही और भी दिलचस्प डिटेल्स अनाउंस किए जाएंगे. फिलहाल यह फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

