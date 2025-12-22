ETV Bharat / entertainment

'SVC59' के ऑफिशियल टाइटल से हटा पर्दा, ये है विजय देवरकोंडा की एक्शन फिल्म का नाम

राउडी जनार्धना ( Poster )

हैदराबाद: श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा प्रोड्यूस की गई 'SVC59' के ऑफिशियल टाइटल का इंतजार अब खत्म हुआ. फैंस इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. उनके इंतजार पर ब्रेक लगाते हुए मेकर्स ने सोमवार, 22 दिसंबर को 'SVC59' के ऑफिशियल टाइटल का खुलासा किया है. इस फिल्म में विजय देवरकोंडा और कीर्ति सुरेश अहम भूमिका में हैं. 'SVC59' के मेकर्स ने क्रिसमस से पहले फैंस को तोहफा दिया है. मेकर्स ने सोमवार को 'SVC59' के ऑफिशियल टाइटल का अनावरण किया है. सोशल मीडिया पर फिल्म के टाइटल की झलक साझा करते हुए लिखा है, 'उसे देखो. उसे सुनो. नाम याद रखना - राउडी जनार्धना टाइटल ग्लिम्प्स अब रिलीज हो गया है. एक ऐसी पहचान का जन्म जो झुकने से इनकार करती है.' 'SVC59' का ऑफिशियल टाइटल 'राउडी जनार्धना' है. ग्लिम्स में विजय देवरकोंडा एक नए अंदाज में नजर आएं. खून में लथपथ विजय देवरकोंडा दुश्मनों को मौत के घाट उतारते दिख रहे हैं. उनका ये लुक रूह कंपा देने वाली है. फैंस को विजय का ये किरदार काफी पंसद आया है.