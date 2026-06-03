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ललित मोदी के सपोर्ट के बाद सुष्मिता सेन का नया पोस्ट, बोलीं- मैं उन रास्तों पर चलती हूं, जिन पर...

सुष्मिता सेन ने अपने नए सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं.

Sushmita Sen
सुष्मिता सेन (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 3, 2026 at 11:22 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: सुष्मिता सेन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. बीते कुछ समय पहले उनका नाम ललित मोदी से जुड़ा था और यह बात उस वक्त फैली थी, जब दोनों के साथ मे एन्जॉय करने की तस्वीरें सामने आई थीं. हाल ही में एक्ट्रेस ने गोल्ड डिगर कहे जाने पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी थी. ललित मोदी भी एक्ट्रेस को सपोर्ट किया था और कहा था कि सुष्मिता सेन गोल्ड डिगर नहीं हैं. दोनों एक बार फिर तेजी से चर्चा में हैं और इस बीच एक्ट्रेस ने अपना एक पोस्ट शेयर किया है. सुष्मिता सेन का नया पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सुष्मिता सेन का नया पोस्ट

सुष्मिता ने बीती रात अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने अपने फुल स्टाइलिश दो तस्वीरें भी शेयर की हैं. इन तस्वीरों में सुष्मिता ब्लैक आउटफिट में दिख रही हैं. इस पोस्ट को शेयर कर एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है, मैं उन रास्तों पर चलती हूं, जिन पर कम लोग चलते हैं, और अच्छी स्लिपर्स, मैं सबसे पहले इन बेहद खूबसूरत लाल रंग की चीजों को दिखा रही हूं!!! मुझे ये बहुत पसंद हैं!!! “सोल टू सोल”.

'गोल्ड डिगर' कहने पर दिया था ये जवाब

बता दें, जब साल 2022 में सुष्मिता सेन की ललित मोदी संग तस्वीरें वायरल हो हुई थीं, तो लोगों ने एक्ट्रेस को गोल्ड टिगर का टैग दे दिया था. उस वक्त एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए लिखा था, 'मैं गोल्ड से भी ज्यादा गहराई तक जाती हूं और मैंने हमेशा हीरों को ही ज्यादा पसंद किया है!! और हां, मैं उन्हें आज भी खुद ही खरीदती हूं!!!" लोग अपनी बेकार आदतों के साथ और वे अज्ञानी लोग अपनी सस्ती और कभी-कभी मजेदार गपशप के साथ. वे दोस्त जो मेरे कभी थे ही नहीं और वे जान-पहचान वाले, जिनसे मैं कभी मिली ही नहीं. ये सभी मेरी जिंदगी और मेरे चरित्र के बारे में अपनी बड़ी-बड़ी राय और गहरे ज्ञान को बांट रहे हैं और इस 'गोल्ड डिगर' वाली बात से खूब पैसे कमा रहे हैं! आह, ये जीनियस लोग!" जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 2023 में सुष्मिता सेन ने एक इंटरव्यू में अपने ललित मोदी के साथ रिलेशनशिप को जस्ट अनदर फेज बताया था.

हाल ही में ललित मोदी ने सुष्मिता सेन का बचाव करते हुए कहा, 'ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम कहीं बाहर गए हों और मुझे किसी भी चीज के लिए पैसे देने पड़े. हर चीज का खर्च वही उठाती थी. मैं तो एक तरह से उसका रखा हुआ बॉयफ्रेंड था. वह किसी से भी कभी कुछ नहीं लेती थी. इसलिए, जब लोग उसे 'गोल्ड डिगर' कहते थे, तो वह बात पूरी तरह से गलत थी. सच कहूं तो, ललित ही असली 'डायमंड डिगर' था. वह सचमुच एक हीरा हैं.'

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