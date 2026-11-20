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51 की हुईं सुष्मिता सेन, Ex-बॉयफ्रेंड ललित मोदी ने लुटाया प्यार, शेयर किया पोस्ट, कैप्शन में खींचा सबका ध्यान

ललित मोदी-सुष्मिता सेन ( IANS )

हैदराबाद: बिजनेसमैन और IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार किसी केस को लेकर नहीं, बल्कि अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर. ललित मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है. लेकिन जिस चीज ने लोगों का ध्यान खींचा है, वो है- पोस्ट का कैप्शन.

सुष्मिता सेन के जन्मदिन के एक दिन बाद ललित मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, जिसमें वह सुष्मिता सेन के साथ नजर आए. ललित ने सुष्मिता के लिए एक छोटा लेकिन प्यार भरा मैसेज शेयर किया. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी एक्स पार्टनर को अपना 'सबसे प्यारा दोस्त' कहा.

उन्होंने अपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के साथ पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'मेरे सबसे प्यारे दोस्त, आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. सुष्मिता सेन मुस्कुराते रहो.' यह मैसेज उनके रिश्ते के सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा मुद्दा बनने के कई सालों बाद आया है. हालांकि दोनों अलग हो गए, लेकिन ललित की नई पोस्ट से पता चलता है कि वह एक्ट्रेस से अभी भी कॉन्टेक्ट में हैं.