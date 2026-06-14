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सुशांत सिंह राजपूत की 6वीं पुण्यतिथि: 'प्रभु राम' के रूप में बहन श्वेता सिंह ने शेयर की अपने भाई की तस्वीर, लिखा ये इमोशनल नोट

सुशांत सिंह राजपूत के निधन को चार साल हो गए हैं. उनकी बहन श्वेता सिंह ने सोशल मीडिया पर उनके लिए एक भावुक नोट लिखा.

Sushant Singh Rajput
सुशांत सिंह राजपूत (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 14, 2026 at 10:28 AM IST

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हैदराबाद: 14 जून 2020, ये वो तारीख है, जब बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए थे. आज उनके निधन को 6 साल हो गए हैं. सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने उनकी छठी पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर सुशांत की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं और इसे एक भावुक नोट के साथ जोड़ा है.

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का जून 2020 में 34 साल की उम्र में मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर पर निधन हो गया था, जिससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके फैंस गहरे सदमे में आ गए थे. 14 जून 2026 को उनकी छठी पुण्यतिथि पर, दिवंगत एक्टर की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के ज़रिए अपने भाई को याद किया. उन्होंने भगवान राम के रूप में सुशांत की एआई-जनरेटेड तस्वीर और कई अन्य तस्वीरें शेयर कीं, और उनकी यादों, मूल्यों और लाखों लोगों पर उनके गहरे असर के बारे में बात की.

श्वेता ने अपने नोट में लिखा है, छह साल… समय बीत गया है, फिर भी कुछ आत्माएं समय से भी बड़ी होती जा रही हैं. जब मैं आज भाई के बारे में सोचती हूं, तो मुझे यह नहीं लगता कि वह कैसे चले गए, बल्कि मुझे यह लगता है कि वह कैसे जिए. मुझे उनकी बच्चों जैसी जिज्ञासा, जिंदगी, सितारों, यूनिवर्स और इंसानी मन के रहस्यों के प्रति उनका कभी न खत्म होने वाला आकर्षण याद आता है.'

श्वेता ने अपने नोट में यह बयां किया है कि वह कैसे अपने भाई को आज भी याद करती है. उन्होंने लिखा है, 'मुझे एक ऐसे दिल की याद आती है जो लोगों के साथ इज्जत से पेश आता था, चाहे वो कोई भी हो. मुझे कोई ऐसा याद आता है जिसने हमें सिखाया कि अगर सफलता में दया न हो तो उसका कोई मतलब नहीं है. इन सालों में, मुझे एक खूबसूरत बात समझ में आई है: प्यार समय के नियमों को नहीं मानता. एक शरीर हमारी नजरों से ओझल हो सकता है, लेकिन एक खूबसूरत आत्मा का असर अनगिनत जिंदगियों में फैलता रहता है.'

नोट में आगे लिखा है, 'जब भी कोई व्यक्ति गुस्से के बजाय दया, अज्ञानता के बजाय ज्ञान, निराशा के बजाय उम्मीद, या दूसरों को परखने के बजाय प्यार को चुनता है, तो भाई जिन मूल्यों के लिए खड़े थे, उनका एक छोटा सा हिस्सा जीवित रहता है. उन्हें दी जाने वाली सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दुख जताना नहीं है, बल्कि उन मूल्यों को अपनाकर जीना है जिन्हें उन्होंने खुद अपने जीवन में उतारा था.'

नोट के आखिरी में लिखा है, 'जिज्ञासु बनिए, दयालु बनिए, सीखते रहिए, निडर होकर सपने देखिए और दुनिया को कभी भी अपने दिल को कठोर न बनाने दें. किसी जीवन की असल परख इस बात से नहीं होती कि वह कितना लंबा था, बल्कि इस बात से होती है कि उसने कितने दिलों को जगाया. और इस पैमाने पर, भाई आज भी पूरी तरह जीवित हैं. आप लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं. हमेशा प्यार किया जाएगा. हमेशा याद किए जाएंगे.'

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था. हालांकि, मई 2025 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की बात को खारिज करते हुए एक्ट्रेस को क्लीन चिट दे दी गई.

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