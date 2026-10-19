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Suryaa Teaser: सनी देओल का बर्थडे पर फैंस को तोहफा, 'सूर्या' के टीजर में मचाया गदर, खोली मेडिकल करप्शन की पोल

सूर्या: अंत से आंरभ तक टीजर ( Teaser Poster )

हैदराबाद: दिग्गज अभिनेता सनी देओल के 69वें जन्मदिन के अवसर पर आज 19 अक्टूबर को उनकी अपकमिंग फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' का टीजर रिलीज हो गया है. टीजर में सनी देओल का दमदार अवतार देखने को मिल रहा है. सनी टीजर में अपनी पुरानी फिल्मों के किरदारों में नजर आ रहे हैं. बता दें, सनी अपनी पुरानी फिल्मों में भ्रष्ट सिस्टम से लड़ते आए हैं, उसमें चाहे समाज, राजनीति हो या अस्पतालों में हो रही धांधली. अब सनी सूर्या में भी भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ खड़े होंगे. इसकी एक खतरनाक झलक सूर्या के टीजर में देखने को मिल रही है.

कैसा है सूर्या का टीजर?

सूर्या का टीजर एक मिनट 17 सेकंड का है, जिसकी शुरुआत ही दमदार है. टीजर की शुरुआत में पुलिस के सायरन की आवाज आती है और सनी एक सड़क पर इंवेस्टिगेशन मोड में दिखते हैं. अगले सीन में एक लड़की अस्पताल के बेड पर मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है और सनी उसे दरवाजें के बाहर से देख रहे हैं. आने वाले सीन में सनी अपने पुराने और हक की लड़ाई वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं. दरअसल, एक फंक्शन में सनी की बेटी नाचते-नाचते गिर जाती है और फिर शुरू होता लड़की का इलाज और मेडिकल सिस्टम लूट वाला का खेल. सनी टीजर में मेडिकल लाइन के भ्रष्टाचार की पोल खोलते दिख रहे हैं. यह सारी कहानी शुरू होती है, उनकी बेटी की मौत के साथ. यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित बताई जा रही है. सनी की नई फिल्म के बारे में