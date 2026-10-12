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सनी देओल की नई फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक', फर्स्ट लुक में दमदार दिखे एक्टर, जानें कब होगी रिलीज

'सूर्या: अंत से आरंभ तक' ( POSTER )

हैदराबाद: सनी देओल पिछली बार फिल्म बटवारा 1947 में दिखे थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर सकी. बटवारा 1947 स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर रिलीज हुई थी. सनी यह फिल्म आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बनाई थी. अब सनी की नई फिल्म से पर्दा उठा है. साथ ही एक्टर का फर्स्ट लुक भी सामने आया है. आज 12 अक्टूबर को सनी की नई फिल्म से एक्टर के फर्स्ट लुक का एक वीडियो जारी हुआ है. साथ ही फिल्म का टाइटल और उसकी रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है. चलिए जानते हैं सनी की नई फिल्म के बारे में सबकुछ.

सनी की नई फिल्म के बारे में

सनी की नई फिल्म सूर्या: अंत से आरंभ तक है. कमल मुकुट की ओर से पेश इस फिल्म का निर्देशन पद्मा कुमार मंगत ने किया है. फिल्म का निर्माता दीपक मुकुट, हेमंत मुकुट, लोकेश मुकुट और कमल मुकुट हैं. स्टारकास्ट की बात करें तो फिल्म में सनी देओल, रवि किशन, प्रज्ञा जायसवाल, तोनूश्री, मनीष वाधवा, टीनू आनंद और जीशू सेन गुप्ता अहम रोल में नजर आएंगे. कब रिलीज होगी फिल्म