सनी देओल की नई फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक', फर्स्ट लुक में दमदार दिखे एक्टर, जानें कब होगी रिलीज
सनी देओल की नई फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' की रिलीज के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 12:17 PM IST
हैदराबाद: सनी देओल पिछली बार फिल्म बटवारा 1947 में दिखे थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर सकी. बटवारा 1947 स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर रिलीज हुई थी. सनी यह फिल्म आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बनाई थी. अब सनी की नई फिल्म से पर्दा उठा है. साथ ही एक्टर का फर्स्ट लुक भी सामने आया है. आज 12 अक्टूबर को सनी की नई फिल्म से एक्टर के फर्स्ट लुक का एक वीडियो जारी हुआ है. साथ ही फिल्म का टाइटल और उसकी रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है. चलिए जानते हैं सनी की नई फिल्म के बारे में सबकुछ.
सनी की नई फिल्म के बारे में
सनी की नई फिल्म सूर्या: अंत से आरंभ तक है. कमल मुकुट की ओर से पेश इस फिल्म का निर्देशन पद्मा कुमार मंगत ने किया है. फिल्म का निर्माता दीपक मुकुट, हेमंत मुकुट, लोकेश मुकुट और कमल मुकुट हैं. स्टारकास्ट की बात करें तो फिल्म में सनी देओल, रवि किशन, प्रज्ञा जायसवाल, तोनूश्री, मनीष वाधवा, टीनू आनंद और जीशू सेन गुप्ता अहम रोल में नजर आएंगे.
कब रिलीज होगी फिल्म
सनी देओल की फिल्म सूर्या:अंत से आरंभ तक एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें सनी एक अलग ही अवतार में नजर आने वाले हैं. सनी की इस फिल्म के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पडे़गा. फिल्म इस 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.
सनी का फर्स्ट लुक कैसा है?
फिल्म सूर्या: अंत से आरंभ तक से आए सनी की पहली झलक काफी इंटेंस है. वीडियो में आप देखें कि कैसे धीरे-धीरे सनी के फर्स्ट लुक से पर्दा हटता है और वह मुंह में सिगरेट दबाए नीचे आंख करे दिखाई दे रहे हैं. मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'अतीत और वर्तमान के बीच उलझा हुआ, वह सच का पता लगाता है! अब दर्शकों के लिए यह बेचैनी बढ़ गई है कि सनी आखिर किस सच का पता लगाने वाले हैं. सनी साल 2016 जाते-जाते अपने फैंस का दिल जीतने की फिराक में हैं. साल की शुरुआत में उन्होंने बॉर्डर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी. अब सनी और मेकर्स सूर्या: अंत से आरंभ तक से भी यही उम्मीद कर रहे हैं.