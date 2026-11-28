ETV Bharat / entertainment

सीन OTT रिलीज: जानें कब-कहां देखें तमिल सुपरस्टार सूर्या की थ्रिलर फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है धमाका

सीन OTT रिलीज ( Film Poster )

हैदराबाद: तमिल सुपरस्टार सूर्या और नस्लेन की फिल्म 'सीन' थिएटर में सफल प्रदर्शन के बाद अपने डिजिटल डेब्यू की तैयारी कर रही है. 'आवेशम' फेम जीतू माधवन के डायरेक्शन में बनी यह तमिल एक्शन थ्रिलर 6 नवंबर को दिवाली वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि मेकर्स ने अभी तक इसके ओटीटी प्रीमियर की तारीख कन्फर्म नहीं की है, लेकिन नेटफ्लिक्स ने फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स ले लिए हैं. फिल्म को स्ट्रीम करने का तरीका यहां बताया गया है.

सीन OTT रिलीज कब और कहां देखें?

नेटफ्लिक्स ने सीन के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स हासिल कर लिए हैं , जैसा कि फिल्म के प्रमोशनल पोस्टर पर दी गई जानकारी से पता चलता है. हालांकि मेकर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने ऑफिशियली प्रीमियर की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिल्म 4 दिसंबर से स्ट्रीमिंग शुरू कर देगी. अगर बताई गई तारीख सही है, तो सीन चार हफ्ते का थिएटर विंडो पूरा करने के बाद नेटफ्लिक्स पर अपना डिजिटल डेब्यू करेगी. सीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन