सीन OTT रिलीज: जानें कब-कहां देखें तमिल सुपरस्टार सूर्या की थ्रिलर फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है धमाका
सीन दिवाली 2026 के मौके पर रिलीज हुई थी और फिल्म ने 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 3:38 PM IST
हैदराबाद: तमिल सुपरस्टार सूर्या और नस्लेन की फिल्म 'सीन' थिएटर में सफल प्रदर्शन के बाद अपने डिजिटल डेब्यू की तैयारी कर रही है. 'आवेशम' फेम जीतू माधवन के डायरेक्शन में बनी यह तमिल एक्शन थ्रिलर 6 नवंबर को दिवाली वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि मेकर्स ने अभी तक इसके ओटीटी प्रीमियर की तारीख कन्फर्म नहीं की है, लेकिन नेटफ्लिक्स ने फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स ले लिए हैं. फिल्म को स्ट्रीम करने का तरीका यहां बताया गया है.
सीन OTT रिलीज कब और कहां देखें?
नेटफ्लिक्स ने सीन के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स हासिल कर लिए हैं , जैसा कि फिल्म के प्रमोशनल पोस्टर पर दी गई जानकारी से पता चलता है. हालांकि मेकर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने ऑफिशियली प्रीमियर की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिल्म 4 दिसंबर से स्ट्रीमिंग शुरू कर देगी. अगर बताई गई तारीख सही है, तो सीन चार हफ्ते का थिएटर विंडो पूरा करने के बाद नेटफ्लिक्स पर अपना डिजिटल डेब्यू करेगी.
सीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सीन दिवाली के त्योहार वाले वीकेंड में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने अब तक इंडिया में 152.02 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है. इसका डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन 176.58 करोड़ रुपये है. खबर है कि फिल्म ने दुनिया भर में 265.75 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की है, जिससे यह 2026 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई है.
सीन कास्ट, क्रू और स्टोरीलाइन
फिल्म में सूर्या, नस्लेन, नजरिया नाजिम, आनंदराज, लाल और राज प्रियन जैसे कलाकार हैं. इसे ज्योतिका और सूर्या ने झगराम स्टूडियोज और 2D एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. सुशीन श्याम ने म्यूजिक बनाया है, जबकि अजमल साबू एडिटिंग के इंचार्ज हैं.
यह सीन देखने में दिक्कत वाले डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इनबराज 'इनबा' इरुधयराज के बारे में है, जिसका रोल सूर्या ने किया है. उसे एक अधूरी इन्वेस्टिगेशन को फिर से खोलना पड़ता है और एक मुश्किल टीम के साथ केस को सॉल्व करना पड़ता है.
इस फिल्म से जीतू माधवन, नासलेन और सुशीन श्याम तमिल सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं. साथ ही, यह 12 साल बाद नज़रिया नाज़िम की तमिल फिल्मों में वापसी भी है.