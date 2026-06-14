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'नागिन 3' फेम एक्ट्रेस सुरभि ज्योति बनी मां, 38 की उम्र में पहले बच्चे को दिया जन्म

'नागिन 3' में 'बेला' का किरदार निभाने वाली सुरभि ज्योति ने फैंस को गुड न्यूज दी है. उन्होंने पहले बच्चे को जन्म दिया है.

Surbhi Jyoti
सुरभि ज्योति (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 14, 2026 at 3:51 PM IST

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हैदराबाद: 'नागिन 3' फेम एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने अपनी जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत की है. उन्होंने और उनके पति सुमित सूरी ने अपनी बेटी के रूप में पहले बच्चे का स्वागत किया है. कई सालों तक साथ रहने के बाद 2024 में शादी करने वाला यह कपल अब माता-पिता बनने की खुशी का अनुभव कर रहा है. अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखने के लिए जानी जाने वाली इस जोड़ी ने यह खुशी की खबर परिवार, दोस्तों और फ़ैन्स के साथ शेयर की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ढेर सारी बधाईयां मिल रही हैं.

'कुबूल है' की एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने रविवार, 14 जून को इंस्टाग्राम पर एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट में यह खुशी की खबर शेयर की और लिखा, 'हमारी बेटी आ गई है. हमारा दिल प्यार और शुक्रगुजारी से भरा हुआ है.' पोस्ट में लिखा है कि कपल ने 13 जून को बेबी गर्ल का स्वागत किया है. इस खबर पर फैंस, दोस्तों और साथी सेलेब्रिटीज ने खूब प्यार बरसाया और कमेंट सेक्शन को बधाई संदेशों से भर दिया.

कई लोगों ने मां के तौर पर सुरभि ज्योति की नई भूमिका के लिए अपना उत्साह जाहिर किया. टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने कमेंट सेक्शन में लिखा है, 'माशाअल्लाह.' आशा नेगी ने बेबी गर्ल पर प्यार लुटाया है. अन्य फैंस ने कमेंट सेक्शन को लाल दिल से भर दिया है.

सुरभि ज्योति और सुमित सूरी द्वारा फैन्स के साथ अपनी प्रेग्नेंसी की खबर शेयर करने के कुछ महीनों बाद ही उनके घर बेटी का जन्म हुआ. उस समय, एक्ट्रेस ने अपने पति के साथ एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था, 'मारा सबसे बड़ा एडवेंचर शुरू हो रहा है.' बेटी के जन्म से इस कपल को बहुत खुशी मिली है और वे मिलकर जिंदगी के इस रोमांचक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं.

सुरभि ज्योति और सुमित सूरी ने अक्टूबर 2024 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के एक रिजॉर्ट में करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में शादी की. उनकी शादी में कई इको-फ्रेंडली रस्में शामिल थीं. यह कपल पहली बार 'हांजी द मैरिज मंत्रा' म्यूजिक वीडियो में साथ काम करते हुए मिला था, जिसमें उन्होंने स्क्रीन पर दूल्हा-दुल्हन का किरदार निभाया था.

प्रोफेशनल तौर पर, सुरभि को मशहूर टीवी शो 'कुबूल है' में जोया फारूकी के किरदार के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है. बाद में वह 'कोई लौट के आया है' और 'नागिन 3' जैसे शो में नजर आईं और टेलीविज़न की सबसे फेमस टीवी एक्ट्रेस में से एक बन गईं.

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