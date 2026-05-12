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पति से अलग हुईं मौनी रॉय? इंस्टा पर एक-दूसरे को किया अनफॉलो, अब सूरज नांबियार ने डिलीट कर दिया अकाउंट

शादी के 4 साल बाद मौनी रॉय-सूरज नांबियार ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिससे तलाक की अफवाहें उड़ने लगी हैं.

Suraj Nambiar Mouni Roy
सूरज नांबियार-मौनी रॉय (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 12, 2026 at 2:15 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: नागिन फेम एक्ट्रेस मौनी रॉय यूं तो अपने ग्लैमरस लुक को लेकर सुर्खियों में रहती ही हैं. लेकिन इस बार उनकी पर्सनल लाइफ ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. जी हां आपने सही पढ़ा. खबर हैं कि मौनी रॉय और उनके बिजनेसमैन सूरज नांबियार ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिससे उनके रिश्ते में खटास आने के संकेत मिल रहे हैं.

मंगलवार, 12 मई को अचानक सोशल मीडिया पर खबर आई कि मौनी और सूरज ने अपने-अपने इंस्टाग्राम से एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने साथ की कुछ ही तस्वीरें इंस्टाग्राम रखी है, और बाकी सभी तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर दी है. इतना ही नहीं, अलगाव की अफवाहों के बीच सूरज का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट की भी खबर मिली, जिसके बाद ईटीवी भारत ने दोनों के इंस्टाग्राम को चेक किया, जिसमें यह पाया गया कि यह खबर सच है कि दोनों ने ना सिर्फ एक-दूसरे को अनफॉलो किया है, बल्कि सूरज ने अपना अकाउंट भी डिएक्टिवेट कर दिया है.

जहां मौनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सूरज के साथ सिर्फ कुछ ही तस्वीरें रखी हैं, जिनमें उनकी शादी की तस्वीर भी शामिल है. वहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने शादी से जुड़ी बाकी सभी पोस्ट डिलीट कर दी हैं. दूसरी ओर, सूरज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से मौनी के साथ वाली सभी तस्वीरें हटा दी हैं. वहीं, कुछ देर के बाद उन्होंने अपना अकाउंट भी डिएक्टिवेट कर दिया.

Suraj Nambiar
सूरज नांबियार का इंस्टाग्राम अकाउंट (Instagram)

उस समय शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए मौनी ने लिखा था, 'आखिरकार मुझे वो मिल ही गया... हाथों में हाथ डाले, परिवार और दोस्तों के आशीर्वाद के साथ, हमारी शादी हो गई. हमें आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है. प्यार, सूरज और मौनी.'

यह कपल अक्सर सोशल मीडिया पर प्यार भरी तस्वीरें शेयर करता था, लेकिन सूरज के साथ मौनी की आखिरी पोस्ट 2024 में आई थी. उसके बाद से उन्होंने उनके साथ कोई भी तस्वीर शेयर नहीं की है, जिससे उनके अलग होने की अफवाहों को और भी हवा मिल रही है.

इसके अलावा, मौनी की करीबी दोस्त और एक्ट्रेस दिशा पटानी ने भी सूरज को अनफॉलो कर दिया है, जबकि उनके साथ उनका रिश्ता काफी गहरा था और उन्हें अक्सर इस कपल के साथ देखा जाता था.

कौन हैं सूरज नांबियार?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सूरज नांबियार एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं. उनका जन्म बेंगलुरु में हुआ था. वह काम के सिलसिले में दुबई में रहते थे. उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से फाइनेंशियल और मैनेजरियल अकाउंटिंग की पढ़ाई की है. यह भी कहा जाता है कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुबई में अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया था.

लव स्टोरी
मौनी रॉय ने सूरज नांबियार के साथ अपने रिश्ते को प्राइवेट रखा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की मुलाकात 2019 में दुबई में नए साल के जश्न के दौरान कुछ कॉमन दोस्तों के जरिए हुई थी. दो साल तक डेट करने के बाद, मौनी मंदिरा बेदी के घर पर सूरज के माता-पिता से मिलीं.

शादी
मौनी और सूरज ने 27 जनवरी 2022 को गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग की. मौनी और सूरज की शादी कैंडोलिम के हिल्टन गोवा रिज़ॉर्ट में हुई थी, जिसमें मलयाली और बंगाली, दोनों ही परंपराओं का पालन किया गया था. शादी के कार्यक्रमों में करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए थे.

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